Meteo, le previsioni per oggi in Italia

Queste le previsioni Meteo dell'aeronautica militare (Meteo Am: meteoam.it) per oggi 10 gennaio:

Nord: molto nuvoloso su basso Piemonte, Liguria ed Emilia Romagna, con addensamenti più consistenti sulla Romagna, le zone appenniniche e le alpi marittime, ove si potranno verificare deboli precipitazioni a carattere sparso, nevose oltre 200-400 metri e localmente anche a quote più basse; altrove velature passeggere con gelate notturne e qualche banco di nebbia in pianura padana.

Centro e Sardegna: su tutte le regioni molto nuvoloso o coperto con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale sulla Sardegna e lungo le zone costiere del Lazio, nevose oltre i 1100-1300 metri sui rilievi del Lazio, oltre 600-800 metri sulle rimanenti zone, localmente a quote più basse su appennino umbro-marchigiano; schiarite dalla serata sulle coste tirreniche.

Sud e Sicilia: su Campania, Molise, Basilicata, Puglia e Calabria settentrionale molto nuvoloso con precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; su Sicilia e Calabria meridionale irregolarmente nuvoloso con qualche breve rovescio a carattere sparso.

Temperature: massime in lieve calo al nord, su Toscana, Marche e Umbria, stazionarie su Sardegna e Lazio, in aumento al sud; minime stazionarie al centro-nord, in aumento al Sud. Venti: forti con raffiche di burrasca da nordest su Liguria di ponente; forti da nordest lungo le coste del alto Tirreno e dell'alto Adriatico; da deboli a moderati orientali sul resto della penisola, con tendenza a disporsi da nord sulle regioni tirreniche e sulla Sicilia settentrionale dal pomeriggio.

Mari: da molto mossi ad agitati il mar Ligure e l'alto Adriatico; da mossi a molto mossi canale di Sardegna e Tirreno centro settentrionale; molto mossi stretto di Sicilia e Ionio con moto ondoso in attenuazione; mossi o poco mossi i restanti bacini.

© Riproduzione riservata