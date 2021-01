Meteo, allerta venti forti su Sicilia e Sardegna. Le previsioni in Italia per oggi, domani e i prossimi giorni

Dalle prossime ore intensi flussi freddi provenienti dal nord-atlantico interesseranno i nostri settori più occidentali, con marcato rinforzo dei venti di fohn sul nord-ovest e di maestrale sulle nostre due isole maggiori (Sardegna e Sicilia). Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare - spiega - delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it). L’avviso prevede dal tardo pomeriggio di oggi venti da forti a burrasca di fohn su Valle d’Aosta, Piemonte e Lombardia, con particolare riguardo alle zone alpine. Dalle prime ore di oggi si prevedono venti di burrasca, con rinforzi fino a burrasca forte, nord occidentali su Sardegna e Sicilia, in particolare sui settori occidentali e costieri. Attese mareggiate lungo le coste esposte.

iL Meteo .it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per oggi e i prossimi giorni

Mercoledì 13

Nord: la giornata sarà caratterizzata da condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, a tratti coperto sulla costa ligure. Nevicate sui confini alpini.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da un cielo più coperto sulla Sardegna. Sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso. Venti settentrionali.

Sud: La giornata trascorrerà con il tempo un pò instabile su Calabria e Sicilia occidentale, altrove invece il sole sarà prevalente, cielo poco nuvoloso. Temperature in diminuzione.

Giovedì 14

Nord: la giornata trascorrerà con nevicate diffuse sui confini alpini e zone limitrofe ad essi, cielo sereno o poco nuvoloso sul resto dei settori, più nubi al Nordovest. Clima meno freddo.

Centro: la giornata sarà caratterizzata da generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso salvo isolati piovaschi possibili sulla Sardegna.

Sud: La giornata sarà caratterizzata da un tempo più instabile con piogge su salernitano, Calabria e Sicilia tirrenica. Cielo coperto su gran parte della Sicilia e con nubi sparse altrove.

Venerdì 15

Nord: la giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto su Piemonte e Liguria centrale e di levante, cielo sereno o al massimo poco nuvoloso sul resto dei settori.

Centro: la giornata sarà contraddistinta da un tempo più instabile sulla Sardegna con precipitazioni, sul resto delle regioni il cielo si presenterà sereno o con nubi sparse su Tirreniche.

Sud: La giornata trascorrerà con un tempo a instabile sulla Sicilia meridionale e ionica con qualche precipitazione. Sul resto delle regioni tempo più soleggiato con cielo poco nuvoloso.

Sabato 16

Sul nostro Paese prenderà il via un'ondata di freddo a causa dell'ingresso di una massa d'aria di origine artico-siberiana in arrivo dall'Europa nord-orientale. Come spesso accade con queste configurazioni nella prima fase gli effetti si sentiranno soprattutto nel campo termico con i valori che crolleranno fin sotto lo zero nelle principali città del Centro-Nord, specie di notte e al primo mattino. Avremo qualche grado in più solamente al Sud e sulle Isole maggiori, dove tuttavia soffieranno intensi venti dai quadranti settentrionali che acuiranno maggiormente la sensazione di freddo.

Al momento non sono attese precipitazioni di rilievo, se non sulle vallate di confine dell'arco alpino dove si potranno verificare deboli nevicate.

