Meteo, allerta venti di burrasca dal Veneto alla Calabria. Le previsioni in Italia per oggi, domani e i prossimi giorni

Continua l’intenso flusso freddo proveniente dal nord-atlantico, causa del marcato rinforzo della ventilazione dai quadranti settentrionali sui settori alpini e di maestrale sulle isole maggiori, che si estenderà nella giornata di oggi anche a parte del meridione. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile, d’intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende quello diffuso avantieri. L’avviso prevede dalle prime ore di oggi, giovedì 14 gennaio, venti settentrionali da forti a burrasca sul Veneto, in estensione a Puglia e Calabria, specie sui versanti ionici. L’avviso prevede, inoltre, il persistere di venti da forti a burrasca di foehn su Valle d’Aosta e Lombardia, con particolare riguardo alle zone alpine, e venti nord-occidentali sulla Sicilia, in particolare sui settori occidentali e costieri. Possibili mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni meteo in atto e previsti è stata valutata per la giornata di oggi, giovedì 14 gennaio, allerta gialla per rischio idrogeologico su parte dell’Emilia-Romagna.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi, giovedì 14 gennaio, sull'Italia

Oggi 14 gennaio

Nord: cielo molto nuvoloso sulle aree alpine con nevicate diffuse su Valle d'Aosta, e per la prima parte della giornata sui rilievi confinali di Piemonte e Lombardia nonché sul Trentino-Alto Adige. Prevalenza di spazi di sereno sul resto del Settentrione. Gelate diffuse al mattino e dopo il tramonto.

Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti con associate deboli piogge su Sardegna occidentale, cielo sereno o poco nuvoloso sulle restanti regioni salvo temporanei annuvolamenti al mattino su Toscana, Umbria, Marche e basso Lazio e locali piovaschi pomeridiani su Abruzzo.

Sud e Sicilia: annuvolamenti consistenti con associati deboli locali rovesci sulle aree tirreniche, con fenomeni più frequenti sulla bassa Calabria; qualche piovasco pomeridiano anche su Molise e Puglia. Ampi rasserenamenti dal tardo pomeriggio ad eccezione di bassa Calabria e Sicilia tirrenica.

Temperature: minime in calo sull'arco alpino e al Sud peninsulare, in aumento su Sicilia e stazionarie sul resto del Paese. Massime in lieve aumento su Valle d'Aosta, alta Toscana e Sicilia centro-orientale, in lieve calo su aree alpine orientali e senza variazioni altrove.

Venti: forti settentrionali sulle aree alpine occidentali con raffiche di burrasca; maestrale di burrasca sulle due isole maggiori; moderati in intensificazione dai quadranti settentrionali sul resto della penisola, fino a burrasca sulle regioni ioniche e coste di Abruzzo e Molise.

Mari: da agitati a molto agitati mar e canale di Sardegna, e stretto di Sicilia; poco mosso Adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini, agitato a largo mar Ionio.

Venerdì 15 gennaio

Al nord cielo molto nuvoloso sulle aree alpine e prealpine con nevicate diffuse su Valle d'Aosta e sui rilievi confinali di Piemonte e Lombardia e meno consistenti sull'area ligure ma con generale attenuazione dei fenomeni in tarda mattinata. Prevalenza di cielo poco nuvoloso sulle altre aree salvo temporanei annuvolamenti.

Al centro e Sardegna: molte nubi su tutte le regioni con associate deboli piogge su Sardegna ed occasionalmente anche su Lazio nel corso della mattinata.

Al sud e Sicilia: peggioramento delle condizioni del tempo su tutte le regioni con nubi in aumento e fenomeni limitati per lo più al versante tirrenico anche a carattere di rovescio. I fenomeni saranno nevosi su Calabria e Basilicata a quote superiori ai 700 metri.

Temperature: minime in calo sull'arco alpino centro orientale ed al sud peninsulare, in aumento su Sicilia e stazionarie sul resto del paese. Massime in lieve aumento su Valle d'Aosta, Piemonte, Toscana e Sicilia centro-orientale, senza variazioni altrove sul resto del paese.

Venti: forti settentrionali sulle aree alpine occidentali con raffiche di burrasca; maestrale di burrasca sulle due isole maggiori; moderati in intensificazione dai quadranti settentrionali sul resto della penisola, fino a burrasca sulle regioni ioniche.

Mari: da agitati a molto agitati mar e canale di Sardegna nonché stretto di Sicilia; poco mosso Adriatico settentrionale; da mossi a molto mossi i restanti bacini.

Sabato 16 gennaio

Ampie zone di sereno al nord con graduale aumento della nuvolosità dalla serata. Cielo parzialmente nuvoloso sulle regioni centrali adriatiche ed al sud peninsulare. Nubi più compatte sulla Sicilia con rovesci sparsi. Prevalenza di serno altrove.

Domenica 17 gennaio

Atteso un graduale peggioramento su tutto il paese con copertura nuvolosa diffusa, e deboli precipitazioni in particolare sul versante tirrenico e nevicate sui rilievi alpini.

Lunedì 18 e martedì 19 gennaio

Prevalenza di cielo poco nuvoloso nella giornata di lunedi ma con aumento della nuvolosità martedi con qualche precipitazione sulle regioni centrali peninsulari.

Migliori siti previsioni Meteo

The Weather Channel | 3BMeteo | Weather Underground | Forecast.io | Accuweather | Il Meteo | Aeronautica Militare

© Riproduzione riservata