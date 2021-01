Meteo, le previsioni del tempo per oggi 17 gennaio in Italia

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia fino alle 8 di domani

Nord: al mattino molte nubi sulle aree alpine confinali lombarde ed altoatesine con deboli nevicate, ma in veloce miglioramento dal pomeriggio; bel tempo sul restante settentrione con con qualche innocuo annuvolamento da metà giornata sull'area ligure; dalla serata formazione di foschie dense e qualche banco di nebbia lungo il corso del Po.

Centro e Sardegna: addensamenti consistenti su Sardegna e regioni adriatiche con deboli nevicate dai 200-400 metri attese al primo mattino su quest'ultime, ma in successivo rapido miglioramento con ampie aperture pomeridiane su Marche ed Abruzzo; altrove cielo sereno, salvo locali annuvolamenti mattutini sulle aree appenniniche, ma in veloce dissolvimento.

Sud e Sicilia: molte nubi compatte su Molise, Puglia adriatica e salentina, Calabria, Sicilia settentrionale ed orientale con deboli precipitazioni associate, più diffuse e localmente anche a carattere di rovescio o temporale sulle aree calabresi e siciliane, in graduale assorbimento dal pomeriggio; i fenomeni assumeranno al mattino ancora carattere nevoso sui rilievi molisani e lucani oltre i 200-400 metri, nonché su quelli della Calabria a partire dai 300-500 metri. Spazi soleggiati sempre più estesi sul rimanente meridione.

Temperature: minime in flessione sui rilievi alpini confinali occidentali, Appennino emiliano e ovest Sardegna; in rialzo sulla restante catena alpina e prealpina, Lazio centromeridionale, coste abruzzesi e al meridione; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in lieve calo su Alpi, nord Sardegna ed Appennino centromeridionale; in lieve aumento sulle aree pedemontane settentrionali, Romagna, Toscana interna, Marche, Umbria, Lazio, alta Campania, Calabria tirrenica e Sicilia meridionale; pressoché stazionarie sulle altre zone.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali su Lazio, Abruzzo ed a meridione con residui decisi rinforzi al mattino su bassa Calabria ed isole maggiori; deboli settentrionali sulle aree alpine, Liguria e resto del Centro con tendenza a divenire variabili; deboli variabili sul rimanente settentrione.

Mari: da molto mossi ad agitati al mattino il mar e canale di Sardegna al largo, stretto di Sicilia e basso Ionio; molto mossi il basso Tirreno ed il restante Ionio; da mossi a molto mossi il medio Tirreno e l'Adriatico centromeridionale; da poco mossi a mossi i rimanenti bacini. Dal pomeriggio attesa una generale attenuazione del moto ondoso.