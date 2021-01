Meteo oggi e domani in Italia: ultime ore di gelo polare, tornano le piogge autunnali

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Inizio di settimana con ultime piogge all'estremo sud mentre al nord e sul settore tirrenico torna il sole, ma con clima sempre freddo. Il rialzo termico interesserà inizialmente le regioni del medio Adriatico, il Sud e la Sicilia mentre da metà settimana sarà ancora più evidente. Tra mercoledì e giovedì previsto l'arrivo di una nuova perturbazione. "La settima perturbazione del mese si sta allontanando dall’Italia con le ultime precipitazioni in esaurimento all’estremo Sud e rasserenamenti già ampi al Nord e sul settore tirrenico, che hanno favorito un risveglio gelido un po’ ovunque. In questo inizio di settimana si rinforza un temporaneo promontorio di alta pressione, associato ai primi afflussi di aria meno fredda che cominceranno a mitigare il freddo invernale di questi ultimi giorni. Questa tendenza a un rialzo termico sarà ancora più evidente a metà settimana - avvertono i meteorologi di iconameteo.it -, quando si instaurerà un flusso occidentale temperato, associato al suolo a miti venti meridionali. Questa circolazione tornerà però a indirizzare verso l’Italia le perturbazioni atlantiche. La prima di queste (n.8 del mese) dovrebbe coinvolgere tra la notte di mercoledì e la giornata di giovedì le regioni settentrionali, la Sardegna e il medio-alto versante tirrenico. Tornerà la neve nel settore alpino e, in una fase iniziale, a quote collinari sul Piemonte".

Martedì 19 gennaio

Su Lazio meridionale, Sud e Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato. Nelle aree alpine passaggio di debole nuvolosità ad alta quota. Addensamento delle nubi su Liguria, Toscana, nord del Lazio e Umbria, con locali deboli piogge o pioviggini tra il levante Ligure e l'alta Toscana. Nebbie localmente fitte in Val Padana e nel settore costiero tra Veneto e Romagna, in sollevamento a metà giornata, ma con formazione di strati di nubi basse.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo, con gelate intense e diffuse all’alba al Centro-Nord e localmente nelle aree interne del Sud. Massime in lieve rialzo nelle Alpi e sulle regioni centro-meridionali, ma con valori ancora inferiori alla norma. Nelle aree nebbiose e grigie della Val Padana si potrebbero non superare gli zero gradi.

Venti moderati o tesi di Tramontana su Canale d’Otranto e Mar Ionio; generalmente deboli altrove, si disporranno da sud-ovest sui mari di ponente e tenderanno a rinforzare sul mar Ligure e sul Tirreno centro-occidentale.

Mari: mossi il Mare di Sardegna, i Canali delle Isole e lo Ionio. Poco mossi o calmi tutti gli altri bacini.

Mercoledì 20 gennaio

Tempo parzialmente soleggiato su Alpi, Piemonte occidentale, medio e basso Adriatico, Calabria e Isole. Prevarranno invece le nuvole nel resto d’Italia con cielo anche grigio sulla pianura padano-veneta, nel settore ligure e sull’alta Toscana. Locali e brevi piogge deboli o pioviggini saranno possibili sul Levante ligure e sull’alta Toscana con neve oltre i 1000-1200 m e, in forma più occasionale, su Venezia Giulia, Ponente ligure, resto della, Toscana, basso Lazio e Campania. In serata locali precipitazioni anche su Alessandrino, alto Piemonte e alta Lombardia, nevose fino ai 300-600 m.

Temperature in rialzo quasi dappertutto nei valori minimi con gelate meno intense e diffuse al Nord. Massime in aumento al Centro-Sud e nelle Isole per effetto di più miti venti meridionali che andranno intensificandosi nel corso della giornata. In serata venti fino a forti nell’ovest della Sicilia.

Mari: poco mossi l’Adriatico e l’alto Ionio, mossi gli altri bacini; fino a molto mossi il Tirreno sud-occidentale e il Canale di Sicilia.

Maltempo su coste tirreniche meridionali e su Abruzzo e Molise

L’Italia è investita da un’ondata di gelo da Nord a Sud. Fiocchi di neve sparsi si sono visti anche a Roma. Ovunque le temperature sono arrivate sotto lo zero e maltempo è previsto anche domani con possibili nevicate al Sud. Week-end dunque di gelo su tutta la Penisola con le temperature che sono crollate anche di 15 gradi.

E’ un’ondata di freddo proveniente dalla Russia ad avere causato il brusco abbassamento delle temperature in tutta Italia, specialmente al Centro-Sud. Il freddo di queste ore ha colpito l’Ospedale del Mare di Napoli, dove la voragine apertasi nel parcheggio ha lasciato 220 ricoverati senza riscaldamento. Intanto è stato deciso il dissequestro dell’area per consentire le riparazioni. E sempre a Napoli il Comune ha deciso di tenere aperta anche la notte la stazione metro Vanvitelli, oltre a quelle che già erano accessibili fuori orario, per consentire un riparo ai senzatetto.

Freddo intenso sugli Altopiani abruzzesi dove il record della temperatura minima è stato di -26.2 in località Piani di Pezza (a 1450 metri sul massiccio del Sirente-Velino, nel territorio di Rocca di Mezzo). Nevica anche in tutta la provincia di Isernia con temperature fino a -10 a Capracotta; il maltempo non ha comunque provocato problemi alla viabilità. Ondata di gelo anche su tutta l’Umbria e a Castelluccio di Norcia è ripreso a nevicare; qualche fiocco è sceso anche su Perugia. Da tutte le stazioni di rilevamento del Centro funzionale della Protezione civile regionale sono state registrate nel corso della notte e nella mattinata temperature abbondantemente sotto lo zero. La città più fredda è Cascia con la minima che è scesa a -13,6 gradi.

Temperature in calo a partire da stasera sulla Toscana. Durante la notte e le prime ore del mattino di domani il termometro scenderà sotto lo zero su gran parte del territorio con possibile formazione di ghiaccio locale anche sulle zone di pianura. Per questo la Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato un codice giallo per ghiaccio che interesserà tutta la regione.

La Coldiretti lancia l’allarme per la frutta e gli ortaggi coltivati all’aperto. Ma il forte e repentino abbassamento della temperatura mette a rischio anche la situazione negli allevamenti dove gli animali sono impreparati al grande freddo e per salvarli vengono protetti con cappottini, lampade riscaldanti e impianti per alzare la temperatura dell’acqua. L'organizzazione degli agricoltori ha calcolato che in questo mese di gennaio già sono stati registrati 23 eventi climatologici estremi tra grandinate, tornado, nevicate anomale, valanghe e tempeste di fulmini che hanno colpito lungo tutta la Penisola.

Oggi è prevista una giornata ventosa soprattutto nelle regioni settentrionali. Il tempo resterà instabile sui settori adriatici centro-meridionali e sul basso Tirreno con precipitazioni sparse, nevose in collina. Prevista nebbia sulla pianura Padana. Nel resto d’Italia invece potrebbe fare di nuovo capolino il sole.

