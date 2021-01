Meteo, le previsioni del tempo per oggi 19 gennaio in Italia

Il meteo di oggi | Per il meteo di domani clicca qui

Martedì 19 gennaio

Su Lazio meridionale, Sud e Isole maggiori tempo in prevalenza soleggiato. Nelle aree alpine passaggio di debole nuvolosità ad alta quota. Addensamento delle nubi su Liguria, Toscana, nord del Lazio e Umbria, con locali deboli piogge o pioviggini tra il levante Ligure e l'alta Toscana. Nebbie localmente fitte in Val Padana e nel settore costiero tra Veneto e Romagna, in sollevamento a metà giornata, ma con formazione di strati di nubi basse.

Temperature: minime in ulteriore lieve calo, con gelate intense e diffuse all’alba al Centro-Nord e localmente nelle aree interne del Sud. Massime in lieve rialzo nelle Alpi e sulle regioni centro-meridionali, ma con valori ancora inferiori alla norma. Nelle aree nebbiose e grigie della Val Padana si potrebbero non superare gli zero gradi.

Venti moderati o tesi di Tramontana su Canale d’Otranto e Mar Ionio; generalmente deboli altrove, si disporranno da sud-ovest sui mari di ponente e tenderanno a rinforzare sul mar Ligure e sul Tirreno centro-occidentale.

Mari: mossi il Mare di Sardegna, i Canali delle Isole e lo Ionio. Poco mossi o calmi tutti gli altri bacini.

