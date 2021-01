Meteo Roma e Lazio per oggi e domani. Temperature vicino allo zero, ma torna il sereno

Previsioni meteo Roma

Nelle ultime ore le squadre del Dipartimento viabilità della Città metropolitana di Roma hanno lavorato sulle strade provinciali. In particolare, nei Comuni di Rocca Piora, Segni, Gorga e Monte Livata. Assieme al personale dell’Ente, anche le ditte incaricate per spargi sale e liberare le strade dalla neve. Personale della Polizia metropolitana è intervenuta sulla SP Tiberina al km40 per rimuovere detriti caduti sulla strada assieme ai cantonieri dell’Ente metropolitano con l'ausilio di una pattuglia dei Carabinieri. Si raccomanda prudenza sulle strade soprattutto quelle segnalate dalle nevicate.

Oggi martedì 19 gennaio

Cielo sereno o con foschia specie nel pomeriggio a Roma. Le temperature varieranno tra 1 (nella notte) e 7 gradi, e l'umidità tra il 79 e l'84%. Venti deboli, tra i 2 e i 5 km/h, con raffiche di 14 km/h.

Mercoledì 20 gennaio

Nubi sparse alternate a schiarite, ma in serata la nuvolosità si intensificherà gradualmente fino a cieli coperti con deboli piogge. La temperatura massima registrata sarà di 11, la minima di 4. I venti varieranno tra i 3 e i 9 km/h con raffiche che non supereranno i 22 km/h .







