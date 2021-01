Meteo oggi e domani in Italia: in arrivo un'intensa perturbazione

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Basta freddo, stanno per tornare le grandi piogge e la neve cadrà solo in montagna: cambia radicalmente lo scenario meteorologico nei prossimi giorni secondo le previsioni di Antonio Sanò, fondatore de iLMeteo.it. "Saranno i venti più miti dell’Atlantico - spiega - a condizionare il tempo sull'Italia. Una prima conseguenza sarà il cielo via via più coperto e grigio al Nord e sulle regioni tirreniche, poi tra domani e giovedì giungerà un’intensa perturbazione che riporterà tanta pioggia e la neve che tornerà a cadere copiosamente, ma solo sulle Alpi e sugli Appennini e neppure a bassa quota perché le temperature aumenteranno». I venti umidi e più miti provenienti dall’Atlantico, secondo il meteorologo, «non solo saranno i responsabili di un graduale aumento delle temperature su tutte le regioni, ma anche dell’arrivo delle piogge. A partire da domani il cielo diverrà più coperto al Centronord con precipitazioni sparse e ancora occasionali, poi l’intensificazione dei venti meridionali causerà un ulteriore peggioramento del tempo con precipitazioni via via più diffuse finché giungerà un’intensa perturbazione che provocherà rovesci e temporali non solo al Nord, ma anche su Toscana, Umbria, Lazio, Campania e Sardegna. Il fronte perturbato - conclude - riporterà la neve sulle Alpi ma solo sopra i 1000 metri e sugli Appennini sopra i 1400 metri circa.

MERCOLEDI 20 GENNAIO

iLMeteo.it comunica le previsioni del tempo sull'Italia per i prossimi giorni

Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto su gran parte delle regioni. Piovaschi in pianura, piogge in Liguria e neve debole sulle Alpi a 700 metri.

Centro: Cielo che si coprirà gradualmente su tutte le regioni peninsulari. Non sono attese precipitazioni significative. Il tempo sarà più soleggiato in Sardegna. Venti meridionali.

Sud: La giornata trascorrerà con generali condizioni di bel tempo con il cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo più nubi sugli Appennini. Venti meridionali.

GIOVEDI 21 GENNAIO

Nord: Una perturbazione atlantica raggiunge le nostre regioni. Piogge anche intense colpiranno le regioni occidentali, per poi estendersi al resto del Nord. Venti meridionali.

Centro: Piogge e temporali bagneranno inizialmente l’alta Toscana, poi il Lazio, l’Umbria e parte della Sardegna; altrove, molte nubi ma tempo generalmente asciutto. Venti forti meridionali.

Sud: Il tempo risulterà generalmente asciutto su tutte le regioni, anche se il cielo si presenterà a tratti molto nuvoloso; qualche pioggia sui rilievi del casertano. Venti meridionali.

VENERDI 22 GENNAIO

Nord: La giornata sarà caratterizzata da una mattinata piuttosto instabile con precipitazioni sparse, dal pomeriggio tenderà a peggiorare con piogge più diffuse. Nevicate sopra i 1000m.

Centro: La giornata sarà contraddistinta da generali condizioni di maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna. Precipitazioni forti sul Lazio. Neve forte a 1300 metri. Più asciutto altrove.

Sud: Diffuso peggioramento sulla Campania con precipitazioni anche temporalesche. Piovaschi in Basilicata e sul Gargano. Tempo più stabile e soleggiato sul resto delle regioni.

Leggi anche le previsioni METEO per OGGI in Italia e nelle regioni: Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino-Alto Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia-Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna

Migliori siti previsioni Meteo

The Weather Channel | 3BMeteo | Weather Underground | Forecast.io | Accuweather | Il Meteo | Aeronautica Militare

Leggi anche le previsioni su MESSINA e ROMA

© Riproduzione riservata