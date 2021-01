Meteo oggi e domani in Italia: intensa perturbazione e venti forti

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Tempo in graduale peggioramento sull'Italia. Da oggi un treno di perturbazioni colpirà a raffica gran parte delle nostre regioni. Il team del sito www.iLMeteo.it avvisa che i fronti perturbati in arrivo dall’Atlantico e pilotati da un ampio centro di bassa pressione posizionato sul Regno Unito, saranno sospinti da impetuosi venti di Libeccio e Scirocco che potranno soffiare con raffiche fino a 100 km/h provocando anche intense mareggiate sulle coste esposte. Data la provenienza delle correnti le regioni che saranno interessate da burrasche e anche da piogge abbondanti saranno principalmente quelle tirreniche, quindi Toscana, Lazio, Campania, ma pioverà parecchio anche al Nord e in Sardegna. Le precipitazioni potranno assumere carattere di temporale lungo le coste e di nubifragio sulle zone a ridosso dei rilievi appenninici mentre in montagna sarà la neve a farla da padrone. Gli intensi corpi nuvolosi che si susseguiranno a partire da giovedì continueranno a interessare l’Italia anche nel weekend e soprattutto sulle regioni centro-meridionali tirreniche.

Oggi 21 gennaio

Al nord: cielo coperto con precipitazioni, nevose sulle Alpi a 800 metri.

Al centro: piogge o temporali sparsi sulle regioni tirreniche.

Al sud: instabile sulla Campania.

Venerdì 22

Al nord: maltempo con rovesci diffusi e neve copiosa a 1000 metri.

Al centro: intenso maltempo su Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna, neve sull'Appennino a 1400 metri.

Al sud: maltempo in Campania. Nel weekend altra fase di maltempo, soprattutto sul Centro-Sud tirrenico.

Leggi anche le previsioni METEO per OGGI in Italia e nelle regioni: Piemonte | Valle d'Aosta | Lombardia | Trentino-Alto Adige | Veneto | Friuli-Venezia Giulia | Liguria | Emilia-Romagna | Toscana | Umbria | Marche | Lazio | Abruzzo | Molise | Campania | Puglia | Basilicata | Calabria | Sicilia | Sardegna

Migliori siti previsioni Meteo

The Weather Channel | 3BMeteo | Weather Underground | Forecast.io | Accuweather | Il Meteo | Aeronautica Militare

Leggi anche le previsioni su MESSINA | CATANIA | PALERMO | MILANO | ROMA

© Riproduzione riservata