Meteo oggi e domani in Italia: temporali da nord a sud. Allerta rossa in Emilia-Romagna

Una vasta area depressionaria, centrata sul Mare del Nord, abbraccia l’Europa centro-occidentale e nei prossimi giorni diversi impulsi perturbati di origine atlantica coinvolgeranno anche l’Italia. Nelle prossime ore la formazione di un minimo al suolo sul Golfo di Genova causerà un aumento di gradiente sulle regioni centro-meridionali con un ulteriore rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali. Lo comunica il Dipartimento della Protezione Civile che ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse, che integra ed estende il precedente. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare - si spiega - delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L’avviso prevede dalla tarda serata di oggi venti da forti a burrasca dai quadranti meridionali, in successiva rotazione da quelli occidentali, su Puglia, Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con raffiche fino a burrasca forte sulla Puglia e sui settori appenninici. Forti mareggiate sulle coste esposte.

Si prevede, inoltre, dal mattino di domani il persistere di venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, con raffiche fino a burrasca forte sui settori costieri liguri e tirrenici e lungo i crinali appenninici. Violente mareggiate sulle coste esposte.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di domani allerta rossa sulla pianura reggiana in Emilia-Romagna, allerta arancione su parte di Liguria, Emilia-Romagna e Toscana e allerta gialla su Friuli Venezia Giulia, Marche, Umbria, Lazio e Molise, su settori di Trentino Alto Adige, Veneto, Abruzzo, Campania, Basilicata, Calabria e Sardegna e su parte di Emilia-Romagna e Toscana.

Le previsioni di oggi sull'Italia a cura del servizio meteo dell'Aeronautica militare

Oggi 22 gennaio

Nord: molto nuvoloso o coperto su tutti i settori con precipitazioni inizialmente a carattere sparso, più diffuse nel corso della giornata, a carattere di rovescio o temporale sulla Liguria e lungo le coste adriatiche, nevose oltre i 1000-1200 metri, localmente anche a quote piu' basse. Riduzioni di visibilità per foschia densa e locali nebbie sulla Pianura Padana in attenuazione durante la giornata.Nuvole irregolari e intense un pò su tutte le regioni del Nord con fenomeni al mattino a Est, anche nevosi sui rilievi. Migliora dal pomeriggio su Piemonte, Liguria e Valpadana. Temperature minime in lieve calo su Valpadana, stazionarie altrove. Massime in deciso aumento su Piemonte, Lombardia, Liguria ed Emilia Romagna. Venti deboli occidentali. Da agitato a molto agitato il Mar Ligure, molto mossi i restanti bacini.

Centro e Sardegna: Cielo molto nuvoloso su gran parte delle regioni del Centro, in particolari su regioni tirreniche, Umbria e aree appenniniche di Marche e Abruzzo, con qualche termporale. Miglioramenti dal pomeriggio. Temperature minime e massime in generale diminuzione. Venti forti con raffiche di burrasca. Da agitato a molto agitato il Mar di Sardegna, agitato il Canale di Sardegna.

Sud e Sicilia: Nuvole compatte sulle regioni tirreniche del Sud e sul Molise, con rovesci e temporali più decisi sulla Campania e sul versante tirrenico di Basilicata e Calabria. Temperature minime stazionarie, in flessione un pò ovunque le massime. Venti forti meridionali sulla Puglia. Da molto mossi ad agitati Stretto di Sicilia e Ionio.

Temperature: minime in generale lieve aumento su tutte le regioni; massime senza variazioni di rilievo su tutti i settori.

Venti: al nord moderati o forti meridionali lungo le coste liguri e adriatiche, deboli o moderati orientali altrove; al centro-sud forti dai quadranti sudoccidentali, con ulteriori rinforzi lungo le coste.

Mari: inizialmente molto mossi tutti i mari, con moto ondoso in aumento a partire dai settori occidentali, fino a mari in generale agitati, molto agitati Mar Ligure, mare e canale di Sardegna.

Domani 23 gennaio

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa un po' su tutte le regioni con residui fenomeni al mattino sul nord-est, anche nevosi sui rilievi; dal tardo pomeriggio nuove precipitazioni nevose in arrivo sul settore alpino occidentale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su regioni tirreniche, Umbria e aree appenniniche con deboli piogge, rovesci e temporali, specie sulle coste tirreniche, in aumento serale sull'appennino toscano settentrionale e su quello laziale; spesse velature sulle altre zone.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti ovunque con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più decisi sulla Campania centromeridionale e sulla Calabria tirrenica al mattino, in successiva attenuazione.

Temperature: minime in diminuzione su settore alpino, Liguria, appennino tosco-emiliano e sulle regioni centrali, in lieve rialzo su restante Piemonte, Lombardia e coste alto Adriatico; generalmente stazionarie altrove. Massime in deciso aumento su Piemonte, Lombardia, Liguria centrale ed Emilia-Romagna settentrionale, in flessione sul resto del territorio.

Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali al centro-sud e sulla Liguria con rinforzi lungo le coste esposte e sulle aree montuose; deboli occidentali sul restante nord, con locali rinforzi sulle coste adriatiche.

Mari: da agitati a molto agitati mar di Sardegna e Ligure; agitati canale di Sardegna e Tirreno

Sabato 23 gennaio

Nord: nuvolosità irregolare a tratti intensa un po' su tutte le regioni con residui fenomeni al mattino sul Nord-Est, anche nevosi sui rilievi; dal tardo pomeriggio nuove precipitazioni nevose in arrivo sul settore alpino occidentale.

Centro e Sardegna: cielo molto nuvoloso o coperto su regioni tirreniche, Umbria e aree appenniniche con deboli piogge, rovesci e temporali, specie sulle coste tirreniche, in aumento serale sull'appennino toscano settentrionale e su quello laziale; spesse velature sulle altre zone.

Sud e Sicilia: addensamenti compatti ovunque con fenomeni a prevalente carattere di rovescio o temporale, più decisi sulla Campania centromeridionale e sulla Calabria tirrenica al mattino, in successiva attenuazione.

Temperature: minime in diminuzione su settore alpino, Liguria, appennino tosco-emiliano e sulle regioni centrali, in lieve rialzo su restante Piemonte, Lombardia e coste alto Adriatico; generalmente stazionarie altrove. Massime in deciso aumento su Piemonte, Lombardia, Liguria centrale ed Emilia-Romagna settentrionale, in flessione sul resto del territorio.

Venti: da moderati a forti dai quadranti occidentali al centro-sud e sulla Liguria con rinforzi lungo le coste esposte e sulle aree montuose; deboli occidentali sul restante Nord, con locali rinforzi sulle coste adriatiche Mari: da agitati a molto agitati mar di Sardegna e Ligure; agitati canale di Sardegna e Tirreno centrosettentrionale; da molto mossi ad agitati stretto di Sicilia, Ionio e basso Adriatico; molto mossi i restanti bacini.

Domenica 24 gennaio

Cielo molto nuvoloso o coperto un po' ovunque con fenomeni anche temporaleschi specialmente sul versante tirrenico, nevosi sulle zone alpine e prealpine, in graduale miglioramento dalla tarda mattinata al Nord e poi sulle regioni centrali e infine sul Meridione per fine giornata. Durante il pomeriggio intensificazione delle piogge sulla Calabria con nevicate moderate oltre i 500-600 metri.

Lunedì 25 gennaio

Addensamenti compatti sulle regioni tirreniche con deboli precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale, in rapida estensione al settore adriatico; nevicate sulle aree appenniniche centrosettentrionali. Mmiglioramento previsto dal pomeriggio a partire da Toscana, Umbria e Marche. Iniziali velature al Nord seguite da schiarite sempre più ampie.

