Previsioni meteo Bari oggi, domani e prossimi giorni

Ecco le previsioni meteo per Bari e oggi, domani e i prossimi giorni, suddivise anche per fascia oraria.

Pioggia e venti di burrasca domenica 24 gennaio, in Puglia. La protezione civile regionale ha diramato un'allerta meteo estesa su tutto il territorio: gialla per quanto riguarda la pioggia, dalle 8 e per le 12 ore successive, e arancione per il vento, dalle 8 e per le 28-24 ore successive. Il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, in serata ha disposto, con ordinanza, la chiusura di cimiteri, parchi e giardini pubblici per tutta la giornata di domani.

Bari: previsioni meteo di oggi

 

Bari: previsioni meteo orarie a 7 giorni



