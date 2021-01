Meteo oggi e domani in Italia: maltempo dal Nord alla Sicilia. Venti di burrasca sulla Calabria

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

La vasta area depressionaria, con centro nel Mare del Nord, si muove fin verso il Mediterraneo centrale convogliando verso l’Italia diversi impulsi perturbati. Lunedì 25 un nuovo impulso perturbato attraverserà dapprima le regioni centrali e successivamente quelle meridionali. Atteso un nuovo temporaneo rinforzo della ventilazione dai quadranti occidentali a tutte le quote. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

L'avviso prevede dalle prime ore di lunedì 25 gennaio, venti da forti a burrasca, dai quadranti occidentali, su Toscana, Umbria e Marche, in estensione dalla mattinata a Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Puglia e Calabria, con raffiche di burrasca forte, specialmente sui settori costieri esposti e sulle zone appenniniche. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte. Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di lunedì 25 gennaio, allerta arancione sul Molise occidentale sulle zone interne del Lazio, sull'intero territorio dell’Umbria e sui bacini nord-orientali dell’Emilia-Romagna. Allerta gialla sulla Basilicata e sui bacini della Calabria tirrenica, sulle restanti zone del Lazio, l'Abruzzo, gran parte del Molise, sui bacini occidentali delle Marche e su alcuni settori di Veneto ed Emilia-Romagna.

Lunedì 25 gennaio

Nord: Molte nubi sulle aree alpine confinali con deboli nevicate a partire dai 500-700 metri; sul restante settentrione ampie zone di sereno ad eccezione di Romagna e nord-est dove persisteranno fino a sera annuvolamenti compatti associati a fenomeni sparsi specie lungo le aree costiere, al mattino localmente anche nevosi, ma molto deboli, a quote di bassa collina.

Centro e Sardegna: Condizioni di instabilità sulle regioni centrali, specie quelle peninsulari con precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio, nevose sulle relative aree appenniniche oltre i 700-800 metri; seguirà un deciso miglioramento con generale rasserenamento serale sul settore peninsulare e nuvolosità irregolare, a tratti intensa sull'isola.

Sud e Sicilia: Residui rovesci al primo mattino su Calabria tirrenica e Sicilia nordorientale; altrove inizio giornata con scarsa nuvolosità in attesa di un rapido peggioramento mattutino dapprima su Campania, Molise e Basilicata occidentale, e poi, sulle restanti regioni; attesi temporali localmente anche intensi dal pomeriggio su Cilento, nonchè su Basilicata e Calabria tirreniche. Qualche fiocco di neve sui rilievi calabresi maggiori oltre i 1300 metri.

Temperature: minime stazionarie sulla Calabria e in generale diminuzione sul resto del paese; massime in aumento sulla Sardegna, in calo al Nord, basso Lazio e Campania e senza variazioni di rilievo sul resto della penisola.

Martedì 26

Condizioni di tempo instabile su Calabria e Sicilia; cielo sereno o al più poco nuvoloso altrove con nuvolosità in temporaneo aumento su Abruzzo, Molise e Puglia garganica con deboli piogge pomeridiane; dalla serata velature su Nord-Ovest, Lombardia e Sardegna.

Mercoledì 27

Nubi sparse sulle due isole maggiori, localmente compatte con qualche rovescio sulla Sardegna meridionale al mattino e sulla Sicilia. Scarsa nuvolosità altrove tranne che aree confinali alpine.

© Riproduzione riservata