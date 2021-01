Previsioni meteo in Italia per oggi, domani e prossimi giorni

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Le previsioni per domani, mercoledì 27 gennaio, in Italia secondo il servizio metereologico dell'Aeronautica militare

Mercoledì 27 gennaio

Nord: Cielo coperto sulle aree alpine con deboli nevicate su quelle di confine, più diffuse sulla Valle d’Aosta. Cielo sereno sul resto del Nord. Temperature minime in lieve calo su pianure veneta e lombardia, in sensibile rialzo sulla Valle d’Aosta; massime in aumento sulle Alpi, stazionarie altrove. Venti deboli variabili. Mari da poco mossi a mossi.

Centro e Sardegna: Molte nuvole sulla Sardegna con deboli piogge pomeridiane, sul resto del Centro copertura medio-alta con qualche addensamento compatto ma senza rovesci. Temperature minime senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sull'Isola, stazionarie sul restante settore. Venti da deboli a localmente moderati di maestrale sulla Sardegna. Molto mossi il Mar e Canale di Sardegna.

Sud e Sicilia: Copertura in veloce aumento sulla Sicilia con deboli precipitazioni; qualche pioggia al mattino sulla Puglia, dalla sera anche su Campania e Bassa Calabria. Temperature minime in marcato calo su Salento, Basilicata, Calabria e Sicilia; minime in diminuzione sull'Isola e sulla Puglia, stazionarie altrove. Da moderati a forti settentrionali su Puglia, Basilicata e Calabria, da deboli a localmente moderati di maestrale sulla Sicilia. Da molto mosso ad agitato lo Ionio, molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Temperature: minime in lieve calo su pianure veneta e lombarda, aree appenniniche centrali e al meridione, decisamente più marcato su Salento, Basilicata tirrenica, Calabria e Sicilia; in sensibile rialzo su Valle d'Aosta e rilievi piemontesi; senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime in aumento sulle Alpi, specie ad ovest, e sulla Sardegna; in leggera diminuzione su pianura veneta, regioni centromeridionali tirreniche, Puglia garganica e salentina, nonche sulla Sicilia sudorientale; stazionarie sul restante territorio.

Venti: da moderati a forti settentrionali su Puglia, Basilicata ionica e Calabria, ma in attenuazione dal pomeriggio; da deboli a localmente moderati di maestrale sulle due isole maggiori, in intensificazione nella seconda parte della giornata sulla Sardegna; deboli variabili sul resto del Paese.

Mari: da molto mosso ad agitato lo Ionio; molto mossi il mar e canale di Sardegna e lo stretto di Sicilia; da mossi a molto mossi il tirreno centromeridionale e il basso adriatico; da poco mossi a mossi gli altri bacini.

Giovedì 28

Nord: cielo molto nuvoloso coperto sulle aree alpine con deboli nevicate su quelle confinali, più diffuse sulla Valle d'Aosta; sul restante settentrione cielo sereno o caratterizzato dal passaggio di spesse ma innocue velature, salvo locali annuvolamenti più significativi attesi al mattino sull'area ligure e sull'appennino emiliano-romagnolo.

Centro e Sardegna: annuvolamenti consistenti sull'isola con qualche debole fenomeno al primo mattino; nuvolosità in rapida Intensificazione su Toscana, Lazio e Umbria con deboli precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, dal pomeriggio sulle prime due regioni; cielo inizialmente terso altrove, ma con velature compatte in arrivo dalla tarda mattinata.

Sud e Sicilia: nubi estese sul settore settentrionale dell'isola, in rapida diffusione alla restante parte; sul territorio in veloce aumento con deboli precipitazioni sulle aree occidentali e nordorientali dell'isola, in successiva estensione a tutto il territorio; iniziale ampio soleggiamento sulle regioni peninsulari con nuvolosità in rapida intensificazione, più decisa sul versante tirrenico con fenomeni associati, anche temporaleschi, dalla serata.

Temperature: minime in aumento su aree alpine, Liguria, regioni centrali e tirreniche meridionali, senza variazioni di rilievo sul resto del Paese; massime stazionarie sulla pianura padana centrorientale, in rialzo altrove.

Venti: moderati nordoccidentali sulla Sardegna in rapida intensificazione da metà giornata; deboli occidentali sul restante Centro-Sud con rinforzi serali sulla Sicilia e sulla dorsale appenninica; deboli settentrionali al nord, con rinforzi sui crinali alpini.

Mari: molto mossi mare e canale di sardegna e stretto di sicilia; da mossi a molto mossi Tirreno sudoccidentale e Ionio; mossi mar Ligure, restante tirreno e basso Adriatico con moto ondoso in aumento; poco mosso il rimanente adriatico.

Venerdì 29 gennaio

Persistono condizioni di instabilità al Meridione tirrenico e nelle zone interne del centro con associati fenomeni convettivi; ancora nevicate diffuse sulla catena alpina e su quella prealpina nordorientale; dal pomeriggio/sera tendenza a graduale miglioramento sulle relative zone del Centro-Nord. Sul resto del Paese dapprima caratterizzato dal passaggio di innocue velature e poi generalmente limpido tra pomeriggio e serata.

Sabato 30 gennaio

Ampio soleggiamento sulle estreme aree ioniche; nuovo deciso peggioramento sul resto del paese con fenomeni convettivi, più diffusi su Triveneto, Emilia, Levante ligure e sull'appennino centrosettentrionale, nevosi su alpi e prealpi.

