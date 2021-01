Previsioni meteo in Italia per oggi, domani e prossimi giorni

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Le previsioni in Italia secondo il servizio metereologico dell'Aeronautica militare

Venerdì 29 gennaio

Nord: Nevicate oltre i 1500 metri su Alto Adige, Valle d’Aosta, Alpi piemontesi e lombarde. Locali piovaschi al mattino su Friuli Venezia Giulia e Romagna, prevalenti schiarite sul resto del Nord. Temperature minime stazionarie sulle pianure di Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, in generale aumento altrove; massime in lieve calo sulla Pianura veneta, stazionarie su Friuli Venezia, in rialzo sul restante Settentrione. Venti mediamente deboli variabili. Da mosso a molto mosso il Mar Ligure, poco mosso l’Adriatico.

Centro e Sardegna: Nuvolosità irregolare sulle regioni peninsulari del Centro con precipitazioni su Toscana, Umbria e Marche. Poche nubi sparse sulla Sardegna. Temperature minime e massime in generale aumento. Moderati occidentali con locali rinforzi sull'Isola, deboli dai quadranti occidentali altrove. Da mossi a molto mossi il Mare e il Canale di Sardegna, da molto mosso a localmente agitato il Tirreno.

Sud e Sicilia: Molte nuvole con isolate piogge o brevi rovesci su Campania, Basilicata e Calabria; piuttosto sereno sul resto del Sud. Temperature minime e massime in generale aumento. Venti moderati occidentali con locali rinforzi sulla Sicilia e sulla Calabria. Molto mossi lo Ionio e lo Stretto di Sicilia.

Sabato 30 gennaio

Ampio soleggiamento sulle estreme aree ioniche; nuovo deciso peggioramento sul resto del paese con fenomeni convettivi, più diffusi su Triveneto, Emilia, Levante ligure e sull'appennino centrosettentrionale, nevosi su alpi e prealpi.

