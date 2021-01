Previsioni meteo in Italia per oggi, domani e prossimi giorni

Previsioni meteo per oggi, domani e i prossimi giorni

Ultimo giorno della settimana che inizia sicuramente meno freddo di quelli che lo hanno preceduto. Questo perchè aria un po più mite è giunta in Italia con anche della nuvolosità che ha limitato o impedito il raffreddamento notturno. Temperature minime al di sotto dello zero si registrano comunque sulla Pianura Padana, in particolare sui settori orientali. Condizioni meteo in peggioramento nelle prossime ore quando una blanda saccatura di origine atlantica transiterà sulla nostra Penisola portando piogge e acquazzoni sparsi. Molte nuvole al Nord con possibilità di deboli piogge sparse tra mattina e primo pomeriggio. Tra pomeriggio e sera i fenomeni si sposteranno invece al Centro-Sud con precipitazioni comunque deboli o moderate. Maltempo più intenso nel weekend. E’ quanto rileva il Centro Meteo Italiano.

Sul finire della giornata di sabato un nuovo peggioramento meteo interesserà l’Italia con un minimo di bassa pressione in approfondimento sul Mar Ligure con valori al suolo intorno a 995 hPa. Piogge e temporali a partire dalle regioni del Nord e dal versante tirrenico centrale, con fenomeni localmente anche intensi. Neve sulle Alpi e sull'Appennino settentrionale inizialmente a quote medio-alte ma in calo fin verso i 500-700 metri. Maltempo che nella giornata di Domenica si sposterà verso le regioni del Centro-Sud con piogge, temporali e neve in calo sull'Appennino centrale fino a quote medie. Condizioni meteo in miglioramento invece al Nord Italia. Instabilità che potrebbe rinnovarsi anche per il primo giorno della prossima settimana.

Sul finire della prossima settimana sia il modello GFS che l’europeo ECMWF mostrano una profonda circolazione depressionaria affondare verso la Penisola Iberica. Condizioni meteo in peggioramento anche in Italia ma in un contesto decisamente mite. Elemento da tenere d’occhio è però la formazione di un anticiclone alle alte latitudini, tra Islanda, Scandinavia e Svalbard con valori al suolo fino a 1035 hPa. Questo potrebbe essere il primo passo verso un evento gelido che potrebbe coinvolgere l’Europa entro metà mese.

Le previsioni in Italia secondo il servizio metereologico dell'Aeronautica militare

Sabato 30 gennaio

Nord: Molte nuvole compatte sulle aree alpine con deboli nevicate. Cielo sereno sul resto del Nord al mattino, peggioramenti in serata, con fenomeni temporaleschi, su Liguria ed Emilia. Temperature minime in flessione sulla catena alpina, in aumento sulla Pianura padana, senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo su Piemonte, Liguria e Alpi centrorientali, stazionarie sul restante Settentrione. Venti inizialmente deboli variabili, in decisa intensificazione dal pomeriggio. Mari da mossi a molto mossi.

Centro e Sardegna: Nuvole compatte al mattino al Centro, seguirà un’intensificazione della copertura nelle ore pomeridiane su Toscana, Sardegna, Umbria e Marche. Temperature minime in flessione sull'Isola, senza variazioni di rilievo altrove; massime in aumento sul Lazio, stazionarie sul restante settore. Venti da moderati a forti, con raffiche fino a burrasca sull'Isola. Da molto mossi ad agitati Mar e Canale di Sardegna.

Sud e Sicilia: Cielo velato al mattino al Sud, dalla serata peggioramenti su Molise e Campania con rovesci e qualche temporale. Temperature minime in aumento su Puglia, Basilicata e Sicilia orientale, senza variazioni di rilievo altrove; massime in calo sull'Isola, in rialzo su Campania, Puglia e Basilicata. Venti moderati. Mari da mossi a molto mossi.

Domenica 31 gennaio

Nord: al mattino cielo molto nuvoloso o coperto su levante ligure, bassa Lombardia, Emilia-Romagna e Triveneto con precipitazioni diffuse, localmente intense ed a carattere temporalesco su Emilia e sulle zone costiere venete e friulane, nevose sulle aree dolomitiche oltre i 1000-1200 metri e sull'Appennino emiliano dai 500-700 metri; dal pomeriggio graduale attenuazione dei fenomeni con parziali schiarite a partire dal settore nordorientale. Sul restante settentrione residue piogge al primo mattino seguite da prevalenza di cielo sereno o poco nuvoloso; seguira' una nuova intensificazione della copertura nuvolosa attesa dal pomeriggio sul nord-ovest con qualche fiocco di neve che in serata interessera' i relativi rilievi oltre i 700-800 metri.

Centro e Sardegna: moderato maltempo con fenomenologia diffusa sul settore peninsulare, anche di forte intensita' e temporalesca sulle relative regioni tirreniche; attesa qualche debole nevicata sull'appennino abruzzese oltre i 1000 metri. Dalla serata atteso un graduale miglioramento su Sardegna orientale, Toscana, Umbria ed alto Lazio.

Sud e Sicilia: molte nubi ovunque, piu' compatte su Molise occidentale, regioni tirreniche e nord Puglia con piogge e rovesci associati, anche temporaleschi sulle zone tirreniche di Campania, Basilicata e Calabria, dove potranno assumere anche carattere intenso.

Temperature: minime in flessione su Valle d'Aosta, appennino emiliano-romagnolo, Sardegna, rilievi alpini piemontesi e su quelli liguri; senza variazioni di rilievo sul restante territorio del Piemonte, aree pedemontane lombarde e Sicilia; in aumento sul resto del Paese, piu' deciso su Veneto e Friuli-Venezia Giulia; massime in diminuzione su Alpi occidentali, Lombardia centromeridionale, Emilia-Romagna, coste friulane, regioni centrali, isole maggiori, Campania centromeridionale, Salento, Basilicata e Calabria; in rialzo sul restante settentrione; stazionarie altrove.

Martedì 2

Estesa copertura su aree alpine, Sardegna, regioni centrali adriatiche e al meridione con qualche fiocco di neve sulle cime alpine confinali e deboli precipitazioni attese al mattino sulla Sardegna centrosettentrionale, nonchè su Sicilia tirrenica e al Sud peninsulare, più frequenti sulle relative zone tirreniche. Tra pomeriggio e serata attesa un graduale assorbimento di nuvolosità e fenomeni con ampie aperture su Marche, Abruzzo, regioni meridionali e isole maggiori. Ampio soleggiamento sul resto del paese con transito di innocue velature al Nord.

Mercoledì 3

Nuova decisa intensificazione della copertura su Nord, regioni centrali tirreniche peninsulari, Umbria, Molise e Campania con debolissime nevicate sulle Alpi, più diffuse sulla Valle d'Aosta; attese piogge su Liguria centrorientale e alta Toscana e qualche occasionale piovasco anche sulla Pianura padana. Altrove il cielo si manterrà sereno, al più velato dal pomeriggio sulla Sardegna. Nella giornata di giovedì si attenua la copertura significativa su Centro, alta Toscana esclusa, dove ancora insisteranno debolissime precipitazioni; cielo coperto al Nord con piovaschi sparsi e qualche fiocco di neve sulle zone alpine confinali; poco nuvoloso o velato sulla Sardegna e al meridione.

