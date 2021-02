Meteo: sabato 27 gradi al Centro-Sud, domenica maltempo ovunque

Il primo weekend di febbraio mostrerà un’Italia a due marce: l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza sabato con temperature in ulteriore aumento al Centro-Sud con picchi di 27 gradi, mentre domenica andrà via cacciato dall’arrivo di una perturbazione atlantica.

Il team del sito ilMeteo.it avvisa che sabato sarà una giornata soleggiata al Centro-Sud dove si vivrà un anticipo di primavera con temperature fino a 21 C al Centro (18 a Roma e Firenze), punte di 22-23 C sul Sud peninsulare (come in Campania e Calabria) e fino a 26-27 C sulle zone interne delle due Isole Maggiori.

Nota stonata il Nord, avvolto da una cappa di nubi basse o nebbie, ma con tendenza al peggioramento a partire dal Nordovest.

Domenica la scena meteorologica muterà radicalmente. L’anticiclone verrà sconfitto dal rapido arrivo di una perturbazione atlantica che farà capo a una depressione che si spingerà fin verso il deserto algerino, attivando così venti di Libeccio e Scirocco. Tempo subito in peggioramento al Nord, poi sulla Sardegna occidentale e quindi su Toscana, Umbria, Lazio.

Le precipitazioni a tratti moderate o forti assumeranno carattere nevoso sulle Alpi sopra i 1000-1200 metri e sugli Appennini oltre i 1400-1500 metri. Entro sera piogge e temporali raggiungeranno anche il Sud. Assieme alle piogge giungerà anche la sabbia del Sahara, pescata dalle correnti meridionali attivate dalla depressione responsabile del maltempo. Su molte regioni del Sud il cielo potrebbe tingersi di giallo mentre sulle automobili potrebbe depositarsi sabbia.

Nel dettaglio, venerdì 5

Al nord: cielo coperto con possibili nebbie e pioviggine sparsa. Al centro: locali nebbie sulle coste adriatiche, nuvoloso altrove. Al sud: bel tempo e clima mite.

Sabato 6

Al nord: nebbie diffuse, entro sera peggiora al Nordovest. Al centro: nebbie sulle coste adriatiche, sole altrove con clima primaverile. Al sud: bel tempo prevalente.

Domenica 7

Al nord: maltempo con neve a 1200 metri. Al centro: non pioverà soltanto sulle coste adriatiche, altrove sarà maltempo. Al sud: entro sera peggiora su Campania e Sicilia e poi Calabria tirrenica. Prossima settimana con una serie di perturbazioni.

