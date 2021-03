Meteo: nel weekend crollo delle temperature. Fino a 10 gradi in meno

Le prime piogge domani, poi nel weekend un calo delle temperature fino a 10 gradi in meno: dopo numerosi giorni 'bellì il tempo sta per cambiare, con l’alta pressione pronta a fare le valigie e lasciare spazio a una maggior instabilità. Già da domani, avvisa il team del sito iLMeteo.it, le prime piogge torneranno, dopo tanto tempo, a interessare il Nordest per poi portarsi in tarda serata anche in Lombardia e sul resto del Nord. Nel weekend una rapida irruzione di aria più fredda provocherà un temporaneo guasto del tempo.

Sabato, secondo gli esperti, l’irruzione di aria più fredda in arrivo dai Balcani, favorirà l’arrivo di un rapido fronte instabile che dalle primissime ore del giorno porterà piogge veloci e possibili locali temporali che dal Nordest si porteranno verso il Nordovest dove nevicherà sulle Alpi al di sopra dei 7-900 metri. Tempo in peggioramento anche sulle regioni adriatiche, sugli Appennini (neve a 1600 metri), zone interne del Lazio e infine sulla Sardegna.

Domenica il fronte instabile avrà perso tutta la sua forza anche se sugli Appennini centrali potranno esserci alcune residue precipitazioni, specie tra Lazio e Abruzzo (frusinate, aquilano). Nel frattempo dalla Tunisia, secondo i meteorologi de iLMeteo.it, un debole vortice ciclonico comincerà a far peggiorare il tempo sulla Sardegna con temporali verso sera. Le temperature subiranno una sensibile diminuzione soprattutto al Nord, infatti rispetto a questi giorni caleranno di quasi 10 gradi con valori massimi non più alti di 10 gradi e minimi che potranno andare anche sotto lo zero, specie in Emilia, in aperta campagna e anche sulle zone interne del Centro.

