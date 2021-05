Meteo: caldo in arrivo al Centro-Sud, temperature fino a 32° nel weekend

L’anticiclone africano sta scaldando i motori e si appresta a invadere buona parte d’Italia a partire dal weekend. Il team del sito www.iLMeteo.it informa che sabato e domenica saranno due giornate in gran parte asciutte e soleggiate, ci saranno soltanto alcuni temporali pomeridiani sull'arco alpino. Sarà da domenica che l’alta pressione a matrice sub-tropicale comincerà a salire verso l’Italia e a influenzare il Sud con i primi diffusi 28-30 C su molte città.

Al Centro non si salirà oltre i 25 C come al Nordest (a parte Bologna che segnerà 27 C). Con l’inizio della prossima settimana l’anticiclone africano abbraccerà anche le regioni centrali e le temperature cominceranno a lievitare considerevolmente su molte città. Per qualche esempio, Firenze toccherà i 30 C, Roma 32 C, Napoli 34 C come Lecce, Foggia volerà a 36, Potenza e Bari a 32 C. Farà meno caldo al Nord anche se si potranno toccare punte di 26 C al Nordest, specie in Emilia e sul basso Veneto

