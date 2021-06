Meteo: boom del caldo africano sull'Italia, picchi di 46 gradi al Sud. Sicilia, Calabria e Puglia le aree più roventi

Il caldo africano non molla la presa, anzi: nei prossimi giorni è atteso un nuovo boom delle temperature, con la colonnina di mercurio che potrà salire fino a 46 C sulle regioni meridionali. Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la fase più calda per il Sud è attesa tra le giornate di mercoledì 30 giugno e giovedì 1 luglio: le aree più roventi le troveremo in Sicilia dove la colonnina di mercurio tornerà ad accarezzare la soglia dei 45-46 C, come ad esempio a Siracusa. Seguiranno a ruota la Calabria e la Puglia con obiettivo i 40/41 C. Sul resto del Sud i valori massimi oscilleranno ovunque intorno ai 35-36 C.

Al momento, il bollettino del ministero della Salute sulle ondate di calore indica con il bollino rosso - massimo livello di rischio caldo per tutta la popolazione - oggi e domani solo Campobasso, e mercoledì anche Ancona e Catania.

Le previsioni meteo in dettaglio:

Martedì 29 giugno

Al nord: temporali pomeridiani su Val d’Aosta, alto Piemonte e Alpi lombarde. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo in aumento.

Mercoledì 30 giugno

Al nord: temporali su Lombardia montuosa e localmente pianeggiante, sul Trentino Alto Adige, sull'alto Veneto e sulle Alpi friulane. Al centro: soleggiato. Al sud: sole e caldo intenso. Giorni successivi soleggiati e caldi al Centro-Sud, temporali sulle Alpi.

Giovedì 1 luglio

Instabile con rovesci e isolati temporali sui rilievi nord-orientali, in miglioramento dalla sera. Poco nuvoloso o velato sul resto d'Italia ma con possibili brevi rovesci pomeridiani tra est Liguria e confinanti settori appenninici di Toscana ed Emilia.

Venerdì 2 luglio

Prevalenti condizioni di stabilita' salvo brevi e locali rovesci possibili nel pomeriggio sui rilievi nord-orientali e su quelli appenninici, in possibile sconfinamento pomeridiano anche verso le zone pianeggianti di Veneto ed Emilia-Romagna orientale.

Sabato 3 e domenica 4

Sabato lievi instabilita' diurne sulla catena alpina confinale e sulle aree appenniniche, ma con tendenza ad aumento delle nubi tra pomeriggio e serata su gran parte del nord; ampio soleggiamento sul resto del Paese.

Nella giornata di domenica atteso una deciso peggioramento al nord con fenomeni convettivi diffusi; nubi in aumento anche al centro con lievi precipitazioni sul settore toscano e ancora bel tempo al sud.

© Riproduzione riservata