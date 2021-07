Meteo: caldo e afa record, mercoledì allerta "livello 2" in 10 città - Ecco quali

Previsioni Meteo: Italia ancora nella morsa del grande caldo, segnatamente al centro sud. Secondo quanto emerge dal bollettino quotidiano delle ondate di calore curato dal ministero della Salute è prevista «allerta 2» (arancione) domani, martedì 6 luglio, a Campobasso, Frosinone e Perugia e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a Bologna, Bolzano, Campobasso, Firenze, Frosinone, Latina, Palermo, Perugia, Rieti e Roma.

Il «livello 2» indica «condizioni meteo che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili».

In rialzo anche la colonnina di mercurio: le temperature percepite domani faranno registrare picchi di 37 a Bologna, 36 a Frosinone e Latina, 35 a Firenze, Palermo e Roma; dopodomani picchi di 38 a Bologna e Latina, 37 a Firenze e Frosinone, 36 a Palermo, Perugia e Roma, 35 a Rieti.

Caldo: in Sardegna attese temperature di oltre 40 gradi

Nuova ondata di caldo in Sardegna per le giornate di domani, martedì 6 luglio, e dopodomani, mercoledì 7 luglio, a causa dei flussi sudoccidentali che tenderanno ad emettere masse calde di estrazione africana sul bacino centro-occidentale del Mediterraneo, rinforzando un promontorio anticiclonico con temperature che subiranno degli aumenti in entrambi i valori. Nello specifico le massime risulteranno molto elevate, cioè superiori ai 37°C, con punte di oltre 40°C, in particolare sui settori occidentale e centrale dell’Isola. L'avviso di condizioni meteo avverse è stato emesso dal Centro Funzionale della Protezione civile regionale. E' stato lanciato anche un appello alla popolazione per «non uscire nelle ore più calde, dalle 12 alle 18, soprattutto per i soggetti a rischio. In casa, proteggersi dal calore del sole con tende o persiane. In generale consumare pasti leggeri e mangiare molta frutta, bere adeguatamente evitando bevande alcoliche e caffeina. Indossare abiti e cappelli leggeri e di colore chiaro ed evitare le fibre sintetiche. Se in casa ci sono persone malate - si legge - fare attenzione che non siano troppo coperte. I soggetti a rischio sono: le persone anziane e/o non autosufficienti o convalescenti, le persone che assumono regolarmente farmaci, i neonati e i bambini piccoli, chi fa esercizio fisico o svolge un lavoro intenso all’aria aperta».

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia

Le previsioni per i prossimi giorni in Italia secondo il servizio meteorologico dell'Aeronautica militare.

Mercoledì 7

Al Nord: su Valle d'Aosta, Piemonte occidentale e settori nord di Lombardia e Piemonte nuvolosita' irregolare a tratti intensa con isolati temporali associati dalla tarda mattina/meta' giornata e fino la tarda sera; variabile sul restante settore alpino e prealpino con addensamenti maggiori e possibili brevi rovesci o temporali associati fino la tarda sera su nord Veneto e Trentino-Alto Adige; cielo prevalentemente sereno sul resto del nord.

Centro e Sardegna: cielo inizialmente sereno, con moderata nuvolosita' medio-alta in transito pomeridiano sulla Sardegna e in trasferimento serale tra Umbria, Toscana e Marche.

Sud e Sicilia: cielo sereno su tutto il meridione.

Temperature: minime stazionarie su Valle d'Aosta e sardegna meridionale, in generale aumento sul resto d'Italia; massime in calo su Valle d'Aosta e stazionarie su Piemonte e nord Lombardia, in generale aumento sul resto d'Italia con valori elevati su isole maggiori, Emilia-Romagna e centro-sud, anche oltre 38°c su Puglia e Basilicata e, localmente, su Sardegna ed Emilia-Romagna centro-orientale.

Venti: mediamente deboli variabili, con residui rinforzi settentrionali al mattino sulla Puglia meridionale e a prevalente regime di brezza lungo le aree costiere nel pomeriggio.

Mari: mossi mare e canale di Sardegna e mossi, con moto ondoso in diminuzione, basso Adriatico e Ionio; poco mossi i restanti mari, localmente mosso per fine giornata il Tirreno occidentale.

Giovedì 8

Nord: instabile con rovesci e temporali dapprima su aree alpine/prealpine occidentali e ovest Liguria ma con fenomeni in estensione pomeridiana e serale anche al resto della Liguria cosi' come alle pianure piemontesi e lombarde e al Veneto centro-settentrionale.

Centro-Sud: stabile, con cielo sereno al sud e Sicilia e moderata nuvolosità medio-alta in transito su Sardegna e centro-peninsulare.

Temperature elevate su est Emilia-Romagna, isole maggiori e centro-sud, con onda di calore e valori oltre 40°c su Puglia e Basilicata.

Venerdì 9

Rovesci e temporali al mattino su Liguria e settore alpino/prealpino centro-orientale, in miglioramento pomeridiano sulla Liguria e serale su Alpi/Prealpi centro-orientali.

Prevalente soleggiamento al centro-sud ma con rovesci/temporali su alta Toscana tra notte e primo mattino e locali brevi rovesci pomeridiani possibili su aree interne/appenniniche di Marche, Abruzzo e Molise.

Temperature localmente intorno e oltre 40°c su Puglia, Basilicata e Sicilia.

Sabato 10 e domenica 11

Sabato stabile e ben soleggiato, con locali addensamenti al mattino su Calabria tirrenica e, nel pomeriggio, su Appennino centro-settentrionale e rilievi nord-orientali, in peggioramento notturno sul settore alpino occidentale.

Domenica temporali su Alpi/Prealpi, in miglioramento pomeridiano sulle aree occidentali e durante la sera su quelle orientali, ampiamente soleggiato sul resto d'Italia salvo nubi basse al mattino sulla Calabria tirrenica e nuvolosita' variabile con possibili brevi rovesci pomeridiani sulla Liguria.

