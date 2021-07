Meteo: weekend di sole e afa, ma da martedì vortice di temporali

Un fine settimana con l’alta pressione che garantirà giornate prevalentemente soleggiate e via via più calde. Ma dalla settimana prossima lo scenario è destinato a cambiare radicalmente. A prevederlo è il team del sito www.ilmeteo.it secondo cui nei prossimi tre giorni le temperature torneranno ad aumentare al Nord Est e al Centro-Sud con picchi massimi fino a 35-36 gradi sulle regioni centro-settentrionali e ancora 40 al Meridione.

Da martedì 13 invece un vortice ciclonico dall’Islanda riuscirà a scalfire lo scudo anticiclonico e piomberà sull'Italia dando avvio ad una fase fortemente temporalesca per le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con fenomeni anche estremi come grandinate, alluvioni e raffiche di vento oltre i 100 km/h. Questa "ferita" all’estate - sempre secondo gli esperti del sito - dovrebbe rimarginarsi poco dopo il weekend del 17-18 luglio.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al Nord ritorno a un tempo prevalentemente stabile e soleggiato; soltanto sulle Alpi orientali un po’ di nuvole sparse residue con occasionali rovesci nel pomeriggio tra Cadore e Carnia. La giornata sarà soleggiata anche nelle regioni del Centro-Sud, con al più qualche velatura di passaggio e locali annuvolamenti lungo l’Appennino.

Temperature in rialzo al Nord-Ovest; in calo al Nord-Est, Centro, Sardegna, Campania e Puglia centro settentrionale. Farà ancora molto caldo all’estremo Sud e in Sicilia con valori superiori a 35 gradi e localmente vicini ai 40.

Giornata ventilata al Centro-Sud per venti da deboli a moderati di Maestrale.

Mari: localmente mossi i mari di ponente e il medio Adriatico, fino a molto mossi il Mare di Corsica e il Golfo dell’Asinara; poco mossi i restanti mari.

PREVISIONI PER DOMANI, SABATO 10 LUGLIO

Sarà una giornata soleggiata in tutta l’Italia, con soltanto un po’ di nuvolosità in sviluppo nelle zone montuose, in particolare sulle Alpi, dove saranno possibili brevi e sporadici acquazzoni pomeridiani in Alto Adige, Valle d’Aosta e Canavese. In serata nuvole più compatte sulle Alpi centrali, con possibili locali rovesci.

Caldo in attenuazione al Sud e in Sicilia, lievi rialzi al Centro-Nord; in quasi tutto il Paese valori per lo più compresi tra 28 e 35 gradi.

Venti di Maestrale ancora localmente moderati al Centro-Sud.

Mari da poco mossi a mossi, fino a localmente molto mosso il basso Adriatico.

PREVISIONI PER DOMENICA

Sarà una giornata soleggiata in quasi tutta Italia, con l’eccezione del Nord-Est dove fino al mattino una nuvolosità variabile sarà associata a qualche rovescio o brevi temporali su Alpi e Prealpi. Nel pomeriggio un po’ di nubi innocue solo sulle Alpi orientali e lungo l’Appennino.

Temperature per lo più in lieve rialzo, tranne all’estremo Sud e in Sicilia.

Venti deboli, con locali rinforzi per lo più di Maestrale sul Tirreno, al Sud e nelle Isole.

Fino a localmente mossi basso Ligure, Tirreno centro-meridionale, medio e basso Adriatico, basso Ionio e Canale di Sicilia.

