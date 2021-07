Meteo, caldo in intensificazione e peggioramento in arrivo. Fino a 40 gradi in Sardegna

I venti di Maestrale relativamente più freschi che stanno soffiando sull’Italia hanno posto fine alla forte ondata di calore osservata nei giorni scorsi, e per gran parte del Paese la giornata trascorrerà con tempo stabile e soleggiato. Qualche episodio di instabilità interesserà ancora il Nord-Est, me tenderà a indebolirsi e allontanarsi già nel corso del pomeriggio.

Nella giornata di domani un nuovo temporaneo rinforzo dell’alta pressione, che ancora una volta trascinerà con sé una massa d’aria subtropicale molto calda dall’Algeria verso le nostre regioni, soprattutto quelle centro meridionali. Si tratterà, comunque, di un’ondata di calore molto breve, specialmente per il Centro e per la Sardegna: dalla fine di lunedì si osserverà un sensibile peggioramento del tempo - avvertono i meteorologi di IconaMeteo.it - provocato da una perturbazione che porterà molti temporali al Nord e su parte del Centro.

Al suo seguito affluirà una massa d’aria fresca che entro mercoledì si propagherà anche alle regioni meridionali determinando un deciso calo delle temperature. Il vortice di bassa pressione associato a questa perturbazione si sposterà molto lentamente dalla Francia verso i Balcani, determinando condizioni di tempo instabile e perturbato fino a giovedì soprattutto al Centro-Nord, ma con residui effetti anche nell’ultima parte della settimana.

Fino a 40 gradi in Sardegna

A partire dalla 11 di domani, lunedì 12 luglio, alle 10 di martedì 13, "le temperature tenderanno ad aumentare in entrambi i valori. Le massime di domani saranno superiori ai 37°C su molte aree della Sardegna centrale e occidentale e localmente superiori ai 40°C nelle pianure e vallate dell'interno". Lo si legge in una nota della Regione Sardegna che riporta l'"avviso di condizioni meteo avverse per alte temperature" stilato dal Centro funzionale decentrato di Protezione civile - settore Meteo.

Domenica 11 luglio

Oggi ancora prevalenza di sole su gran parte del Paese, con solo dei residui rovesci sulle aree montuose del Friuli, le Dolomiti e il Bellunese. Temperature massime senza notevoli variazioni, con valori non lontani dalla norma. Venti in generale deboli, con locali rinforzi, per lo più di Maestrale, al Centro-Sud. Localmente mossi basso Ligure, Tirreno centro-meridionale e Canale di Sicilia; calmi o poco mossi gli altri settori.

Lunedì 12 luglio

Domani tempo prevalentemente soleggiato su gran parte del Paese. Da segnalare solo qualche annuvolamento temporaneamente più compatto sulla Calabria tirrenica e delle velature in transito in giornata fra la Sardegna, la Liguria e le regioni centrali tirreniche. Nel pomeriggio tendenza a un aumento della nuvolosità all’estremo Nord-Ovest con locali piogge o rovesci sulle Alpi piemontesi e in Val d’Aosta. Verso sera rovesci e temporali più diffusi e localmente intensi sulle Alpi centro-occidentali, con possibili locali coinvolgimenti delle vicine pianure, specie in Piemonte. Caldo in temporanea intensificazione, con temperature quasi ovunque in leggero aumento fino a punte di 35-36 gradi sulla bassa pianura padana e al Centro-Sud, e possibili picchi di 37-38 gradi nelle zone interne del Centro e in Sardegna. Venti in prevalenza deboli a regime di brezza, salvo qualche rinforzo di Scirocco sulla Sardegna. Localmente mossi il Canale di Sardegna e il Golfo dell’Asinara; calmi o poco mossi gli altri bacini.

Martedì 13 luglio

Martedì comincia una fase più marcatamente instabile per il Nord e parte del Centro, a causa dell’arrivo di una perturbazione accompagnata da un vortice di bassa pressione in lento spostamento dalla Francia verso i Balcani. Già dal mattino possibili piogge e temporali su Alpi, Nord-Ovest e alta Toscana, in estensione in giornata al resto della Toscana, all’Emilia, il Veneto occidentale e, in serata, anche al resto del Nord-Est, Umbria e alto Lazio. Nel resto d’Italia tempo più stabile con prevalenza di sole al Sud e in Sicilia, e un po’ di nuvole in transito sulla Sardegna e sul resto del Centro.

Temperature in deciso calo al Nord-Ovest dove le massime rimarranno per lo più sotto i 25 gradi; un calo meno marcato interesserà il Nord-Est, la Toscana e la Sardegna, dove si potranno raggiungere ancora punte lievemente sopra i 30 gradi; ancora caldo a tratti intenso nelle altre regioni con possibili picchi dai 35 ai 38 gradi. Venti da moderati a tesi di Maestrale in Sardegna, dai quadranti meridionali nelle altre zone. Molto mossi o agitati Mare di Corsica e Mare di Sardegna; da mosso a molto mosso il Canale di Sardegna; mossi Ligure, Tirreno settentrionale e occidentale, e medio-alto Adriatico; in prevalenza poco mossi gli altri mari.

