Meteo: ondata di caldo estremo in arrivo fino a Ferragosto. Ecco le zone a rischio 45 gradi

Da domani a fino a Ferragosto l’Italia verrà investita da un’imponente ondata di caldo estremo, con temperature che potranno toccare punte di oltre 45 C sulle regioni meridionali. Molto probabilmente dovremo fare i conti con la più rovente e generale ondata di calore di questa stagione. Il team del sito www.ilmeteo.it comunica che un vasto campo di alta pressione sub-tropicale si allungherà dall’interno del Sahara fino ad abbracciare buona parte del bacino del Mediterraneo.

Oltre a garantire un’estrema stabilità atmosferica, con tanto sole su tutta l’Italia, la vera notizia riguarda i valori termici: la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30 C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria).

Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime fino ad oltre 45 C al Sud e sulle due Isole Maggiori. Anzi, nelle zone interne della Sicilia e sul Tavoliere della Puglia si potrebbe persino superare tale valore. Stiamo parlando di anomalie variabili da 5 a oltre 10 C in più rispetto alle medie climatologiche di riferimento, insomma siamo davanti ad un evento estremo con pochi precedenti.

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi in Italia

Al nord: poche nubi sull'Emilia-Romagna. Nuvoloso sulle altre regioni con piogge e temporali isolati, dalla tarda mattinata, sui rilievi tra Valle d'Aosta e Lombardia. Successivamente i fenomeni si faranno più diffusi e intensi e tenderanno ad interessare l'intero arco alpino e le aree pedemontane con quantitativi di precipitazioni abbondanti su Piemonte settentrionale e alpi lombarde.

Centro e Sardegna: bello e soleggiato ovunque.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in rialzo pressochè ovunque. Massime in calo su Piemonte, Calabria ionica e Sicilia meridionale; senza apprezzabili variazioni sul resto del Nord; in aumento altrove.

Venti: da deboli a moderati meridionali.

Mari: mossi il mar Ligure, il Tirreno, il canale di Sardegna e lo Ionio con moto ondoso in attenuazione su quest'ultimo. Poco mossi gli altri mari, tendenti a mossi ad eccezione del basso Adriatico.

Le previsioni per domani sull'Italia

Al nord: al mattino ancora molte nubi sulle regioni alpine centrorientali con rovesci o temporali diffusi, intensi al primo mattino sulla Lombardia centrosettentrionale, in successiva attenuazione dal pomeriggio sulla Lombardia e dalla serata sul Triveneto centrosettentrionale. Locali addensamenti compatti sulla Liguria centrorientale, con rovesci o temporali sparsi, in attenuazione dal pomeriggio, cielo poco nuvoloso o velato sul resto del Paese.

Centro e Sardegna: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il centro.

Sud e Sicilia: cielo poco nuvoloso o velato su tutto il Meridione.

Temperature: minime in aumento su tutto il Paese. Massime in aumento al Sud, aree costiere adriatiche, Sardegna orientale nord-ovest e Pianura Padana orientale, stazionarie sul restante settore peninsulare, in diminuzione sul resto della Sardegna.

Venti: da deboli a moderati dai quadranti meridionali, con locali rinforzi a ridosso dei rilievi centrosettentrionali.

Mari: molto mosso il mar Ligure e mare di Sardegna; mossi l'adriatico e Tirreno centrosettentrionali; da poco mossi a mossi i restanti mari.

