Meteo, settimana di Ferragosto con caldo estremo: ecco le zone a rischio 45 gradi

In questa domenica la coda di una perturbazione atlantica (la n.3 del mese) sta ancora lambendo le Alpi centro-orientali, dove avremo gli ultimi episodi di instabilità atmosferica. Nel contempo l'ennesima rimonta dell'anticiclone africano verso l'Italia centro-meridionale innescherà la quarta intensa ondata di calore della stagione. Se le attuali proiezioni a lunga scadenza venissero confermate, potrebbe risultare la più rilevante dall'inizio dell'estate per durata, estensione geografica e picchi massimi di temperatura previsti. Lo affermano i meteorologi di iconameteo.it, secondo cui sole e clima bollente, infatti, ci accompagneranno almeno fino al weekend di Ferragosto: più pesantemente coinvolte dalla forte fiammata africana saranno, ancora una volta, le regioni del Sud e le Isole dove, tra lunedì e mercoledì, si potrebbero raggiungere punte estreme (e forse da record) prossime ai 45 gradi. Anche al Nord, dove per la nuova settimana si preannuncia una fase di maggiore stabilità atmosferica , il caldo e l'afa sembrano destinati ad intensificarsi a partire da metà settimana, con temperature che dovrebbero diffusamente toccare o superare i 35 gradi nelle aree interne di pianura.

Secondo le previsioni per le prossime ore, sulle Alpi centro-orientali ancora nuvolosità irregolare e residua instabilità - sostengono gli esperti - con alcuni rovesci o isolati temporali in progressivo esaurimento durante il pomeriggio. Nel resto del Paese tempo in gran parte soleggiato anche se con qualche temporaneo annuvolamento possibile su Venezie, Sardegna e regioni centrali. Nubi basse sulla Liguria centrale, in diradamento dal pomeriggio.

Temperature senza grandi variazioni al Nord, oscilleranno per lo più tra 27 e 32 gradi ma con punte massime di 33-34 gradi in Emilia Romagna. Valori in aumento al Centro-Sud dove il caldo si farà nuovamente intenso: qui i valori raggiungeranno diffusamente i 34-35 gradi ma con punte più elevate sul medio Adriatico, al Sud e nelle Isole maggiori. Venti meridionali da deboli a localmente moderati, specie tra il Canale di Sicilia, lo Ionio e il basso Adriatico.

Mari: poco mossi il Tirreno sud-orientale, il basso Ionio e, sotto costa, gran parte dell'Adriatico; fino a mossi i restanti mari.

Lunedì 9 agosto

Giornata in prevalenza soleggiata sull'Italia. Annuvolamenti più significativi fra alta Lombardia, alto Veneto, Friuli e Trentino Alto Adige con qualche pioggia o isolati temporali nel pomeriggio su Alto Adige, Cadore e Carnia. Temporanee velature in transito al Centro-Sud.

Temperature massime in lieve calo sul medio versante adriatico, per lo più in rialzo altrove. Il caldo - aggiungono i meteorologi di iconameteo.it - sarà molto intenso al Sud e sulle Isole maggiori con punte fino a 40°C o poco oltre. Al Centro massime per lo più tra 30 e 35 gradi, con locali punte fino a 36-37. Al Nord valori decisamente più contenuti e in generale tra 28 e 33 gradi, ma con picchi di 34-35 gradi in Emilia Romagna.

Venti deboli a regime di brezza, salvo ancora dei rinforzi di Scirocco fra le isole maggiori.

Mari in prevalenza poco mossi; un po' mossi restano i mari intorno alla Sardegna, l'alto Tirreno e il canale di Sicilia.

Martedì 10 agosto

Per martedì previsto tempo stabile, prevalentemente soleggiato ed estremamente caldo specie al Centro-Sud. Fra la Sardegna, le regioni centrali e la Val Padana, sottolineano gli esperti, il passaggio di strati nuvolosi alle alte quote potrà velare temporaneamente il cielo. Sulle Alpi saranno presenti addensamenti localmente compatti, ma accompagnati da scarso rischio di precipitazioni; sporadici rovesci pomeridiani nel nord dell’Alto Adige.

Temperature in ulteriore aumento. Massime localmente oltre i 40 gradi sulle regioni meridionali, con probabili picchi fino a 45 gradi sulle Isole; caldo intenso anche al Centro e in Emilia Romagna con picchi fino a 35-38 gradi; valori più normali sul resto del Nord dove si resterà fra i 28 e i 33 gradi, ma con afa in aumento.

Venti per lo più deboli a regime di brezza, salvo ancora dei locali rinforzi sui mari di ponente.

Mari: localmente mossi Tirreno occidentale, Mare di Corsica, Mare e Canale di Sardegna; calmi o poco mossi gli altri bacini.

