Meteo, arriva "Lucifero": settimana torrida fino a 47-48 C al Sud e su Sicilia e Sardegna.

L’anticiclone subtropicale africano Lucifero si sta espandendo con sempre maggiore forza dalle sue terre natie per raggiungere il nostro Paese: quella appena iniziata sarà la settimana più calda dell’estate 2021, con temperature che potranno raggiungere i 47-48 C al Sud. Non ci saranno però solo le temperature a tratti eccezionali a rendere questa fiammata africana forse la più intensa della stagione, ci penserà pure la durata visto che almeno fino a Ferragosto non si intravedono segnali di cambiamento.

IlMeteo.it prevede caldo africano estremo

Il team del sito www.iLMeteo.it comunica che la massa d’aria in arrivo si preannuncia a dir poco rovente con temperature fino a 28/30 C a 1500 metri di altezza (la quota che solitamente viene usata dagli esperti per valutare la massa d’aria).

Nella pratica questo potrebbe tradursi in temperature massime fino a 47-48 C al Sud e su Sicilia e Sardegna tra martedì 10 e giovedì 12 agosto. Ma i termometri saliranno decisamente anche al Centro-Nord dove tuttavia non si toccheranno valori così elevati (fino a 38 C a Roma, Firenze, Bologna) ma ci penserà il fenomeno dell’afa a rendere il tutto ancor più insopportabile.

NEL DETTAGLIO

Oggi 9 agosto

Al nord: occasionale temporale tra bellunese e udinese, sole altrove. Al centro: soleggiato e caldo. Al sud: sole e caldo.

Martedì 10

Al nord: sole e caldo. Al centro: tanto sole, caldo in aumento. Al sud: sole prevalente.

Mercoledì 11

Al nord: sole e caldo afoso in pianura. Al centro: sole e caldo afoso nelle grandi città. Al sud: clima bollente e soleggiato. Giorni successivi con caldo in aumento.

© Riproduzione riservata