Meteo, Lucifero non si ferma: il weekend di Ferragosto sarà il più caldo dell'anno. Ecco le previsioni

Dopo aver frantumato il record di caldo europeo (Siracusa, +48.8 C), «Lucifero» sta arroventando il Centro-Nord con temperature elevate e un clima sempre più afoso.

Secondo gli esperti del sito www.ilmeteo.it, quello che ci apprestiamo a vivere sarà il weekend più caldo dell’estate 2021: l’anticiclone africano raggiungerà la sua massima potenza su gran parte del Paese e le temperature diurne misureranno valori che rasenteranno i 40 gradi in Lombardia, Emilia, Veneto, Toscana e Lazio.

In particolare, a Pavia, Mantova, Verona, Rovigo, Prato, Macerata e Napoli si raggiungeranno i 37 gradi, a Firenze e Bologna 39-40 gradi, a Roma 38. Continuerà a fare molto caldo anche al Sud, anche se con qualche grado in meno rispetto a questi giorni.

Oltre al caldo si dovrà tenere conto anche dell’afa che diventerà via via più fastidiosa dopo il tramonto e per tutta la notte dato che l’umidità tenderà a salire fino al 60-70% (disagio fisico importante per le persone più fragili, come bambini e anziani).

In generale il sole sarà prevalente ovunque e soltanto qualche isolato temporale potrà colpire nel corso delle ore pomeridiane pomeriggio i confini dell’alto Adige (Val Pusteria) e le Dolomiti bellunesi.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 13 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per oggi. Sull'Italia si prevede al Nord nuvoloso su nord piemonte e valle d'aosta con temporali sparsi, in esaurimento entro la prima parte della mattinata. Estese velature invece sul resto del settentrione. Durante le ore pomeridiane, nubi piu' consistenti tenderanno a svilupparsi sulla fascia alpina e sull'appennino emiliano dando luogo a rovesci o temporali isolati che cesseranno in serata per poi lasciare spazio ad ampie schiarite.

Su Centro e Sardegna bello e soleggiato se si eccettua il transito di nubi alte e poco significative e la formazione di addensamenti pomeridiani lungo la dorsale appenninica, associati ad isolati fenomeni temporaleschi sui rilievi tra lazio e abruzzo.

Sud e Sicilia: cielo sereno o poco nuvoloso.

Temperature: minime in leggero aumento al nord e sulle aree interne del centro; in diminuzione sulla sicilia;stazionarie altrove. Massime in calo su levante ligure, litorali di toscana, lazio e campania, ovest sardegna, sicilia e salento; in rialzo su pianura padana occidentale, molise, entroterra campano e puglia garganica; invariate sulle altre regioni.

Venti: a regime di brezza con con rinforzi da nord sulla puglia centro-meridionale. Mari: mossi il basso adriatico e lo ionio con moto ondoso in attenuazione.poco mossi il medio adriatico, il mare e il canale di sardegna. Calmi i restanti bacini.

Sabato 14 agosto

Le previsioni dell'Aeronautica militare per l'Italia di domani. Al Nord spesse velature in transito durante le ore diurne con qualche nube piu' consistente sui rilievi alpini orientali dove non si escludono locali rovesci. Seguiranno ampie zone di sereno.

Centro e sardegna: tempo stabile e soleggiato salvo il temporaneo transito di nubi medio alte tra mattino e pomeriggio.

Sud e Sicilia: cielo generalmente sereno a parte una temporanea nuvolosita' medio alta su sicilia e calabria meridionale nel corso della mattinata.

Domenica 15 agosto

Giornata molto calda e prevalentemente soleggiata.

