Maltempo, piogge e temporali al Sud: domani allerta gialla in Sicilia, Calabria e Puglia

Un impulso perturbato di origine atlantica interessa oggi la nostra Penisola, con precipitazioni su gran parte delle regioni, specie quelle tirreniche, con venti di Favonio sulle Alpi e sud-occidentali al Centro-Sud, in rinforzo nel corso della giornata. Domani, a parte una residua instabilità sul medio versante adriatico, il maltempo si trasferirà al Sud, interessando in particolare i settori tirrenici; la ventilazione ruoterà progressivamente dai quadranti settentrionali.

Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un ulteriore avviso di condizioni meteorologiche avverse - sulla base degli avvisi di condizioni meteorologiche avverse emessi precedentemente.

L'avviso prevede per la giornata di domani, venerdì 3 dicembre 2021, precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, in particolare sui settori tirrenici.

Le precipitazioni saranno accompagnate da rovesci di forte intensità, locali grandinate, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento. Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, 3 dicembre, allerta arancione in Campania; allerta gialla in Abruzzo, Campania, Molise, Basilicata, Puglia, Calabria e Sicilia, e su settori di Umbria e Lazio.

