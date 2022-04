Meteo, a Pasqua e Pasquetta 2022 pioggia e clima più freddo da Nord a Sud

Previsioni Meteo per Pasqua e Pasquetta 2022

Subentreranno infatti due azioni diverse ma che punteranno entrambe all'Italia, un vortice afro mediterraneo che transiterà alle basse latitudini coinvolgendo parte del Sud e un flusso di correnti più fredde di matrice scandinava che punterà l'Italia centro settentrionale. Le due azioni si combineranno parzialmente nella giornata della Domenica di Pasqua poi a Pasquetta il vortice mediterraneo perderà importanza e l'azione prevalente sarà quella più fredda nord europea. Nelle linee generali è proibabile che l'evoluzione su grande scala sarà questa, resta un'unica incognita, quanto riusciranno ad entrare sull'Italia queste correnti scandinave.

Nella visione più ottimistica la Pasqua potrebbe risultare bagnata solo sulle regioni meridionali e su parte del Centro, soprattutto l'Adriatico mentre al Nord l'instabilità mattutina potrebbe lasciare spazio ad ampie aperture in giornata. La Pasquetta vedrebbe invece solo qualche spunto di instabilità al Nord in un contesto più soleggiato. Quella più pessimistica una giornata di Pasqua instabile al Centro Sud e su parte del Nord e una giornata di Pasquetta molto instabile al Sud, sulle Isole Maggiori e su parte delle regioni centro settentrionali.

Dunque Pasqua e Pasquetta con locali piogge e con che clima invece? Decisamente più fresco dei giorni precedenti con temperature che potranno risultare anche localmente sotto media sulle regioni adriatiche. Nei prossimi aggiornamenti potremo essere via via più precisi sulla localizzazione dei fenomeni, seguiteci sempre.

Le previsioni Meteo.it

Dopo il colpo di coda invernale la situazione meteo cambia nuovamente e radicalmente. Con l’inizio della settimana che porta a Pasqua torna sul bacino del Mediterraneo l’anticiclone africano. Il suo ritorno sarà causato dall’approfondimento di un vortice ciclonico tra il Marocco e l'Algeria, che potrebbe creare qualche problema proprio nei giorni di festa. Sono le previsioni di Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it.

«Con il ritorno dell’anticiclone l’atmosfera sull'Italia si stabilizzerà completamente e almeno fino a martedì il cielo sarà sereno quasi ovunque - spiega - Da mercoledì, invece, comincerà a farsi sentire l’influenza del vortice africano; richiamerà venti di Scirocco via via più moderati, anche forti in Sardegna, che oltre a far aumentare le temperature provocheranno un deciso aumento della nuvolosità con cielo molto nuvoloso o coperto a partire da Sardegna e Nordovest verso il resto delle regioni. In questo contesto non sono tuttavia attese precipitazioni.

Anche le temperature ne risentiranno e così sia i valori massimi, sia quelli minimi tenderanno a crescere giorno dopo giorno. Di giorno si potrebbero toccare punte di 26°C sulle valli dell’Alto Adige, ma 23-24°C potrebbero essere facilmente raggiunti anche a Firenze e su alcune città della Pianura Padana come Milano, Bologna, Torino. Di notte, inoltre, dai 2-3°C di questi giorni si salirà fino a 9-12°C. Questa situazione durerà almeno fino a venerdì 15 aprile: le ultime elaborazioni dei modelli meteorologici intravedono un guasto del tempo proprio in concomitanza delle feste pasquali".

Nel dettaglio:

Lunedì 11

Al nord: cielo sereno. Al centro: sole prevalente. Al sud: sole ovunque.

Martedì 12

Al nord: si copre su Liguria e Piemonte. Al centro: nubi in aumento in Sardegna, cielo sereno altrove. Al sud: molte nubi soltanto in Sicilia.

Mercoledì 13

Al nord: spesso molto nuvoloso o anche coperto. Al centro: si copre in Sardegna e poi in Toscana, tante nuvole altrove. Al sud: cielo via via molto nuvoloso.

Tendenza:

fino a venerdì tante nuvole su tutte le regioni, da sabato il tempo cambia.

© Riproduzione riservata