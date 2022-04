Meteo, che tempo farà a Pasquetta 2022? Ecco le previsioni in Sicilia e Calabria

Quello odierno sarà un Lunedì di Pasquetta all'insegna del tempo soleggiato anche se su alcuni angoli del Paese si attarderanno residui disturbi.

Le fredde correnti sopraggiunte sull'Italia nel corso di queste weekend pasquale cominceranno a spostare la loro maggior influenza verso le vicine terre balcaniche, mantenendo tuttavia una loro marginale influenza sui nostri distretti adriatici del Centro e parte del Sud. Saranno infatti queste le zone dove, specialmente nella prima parte del giorno, l'atmosfera risulterà ancora un po' agitata in particolare tra la Calabria e il Nord della Sicilia. Insomma, su queste zone consigliamo di tenere un ombrello a portata di mano nonostante un graduale miglioramento è atteso già nel corso del pomeriggio.

Ci sarà invece spazio per tanto sole sul resto del Paese dove gli unici disturbi saranno da attribuire a una residua seppur vivace ventilazione in un contesto meteo climatico sicuramente più frizzante rispetto ai giorni passati. Anche qui infatti le fredde correnti nord-orientali riusciranno ancora a portare qualche piccolo fastidio agli amanti delle gite fuori porta. Saranno inoltre necessari indumenti più pesanti soprattutto in montagna dove l'aria fredda si avvertirà in forma più evidente, mentre nelle grandi città e lungo i litorali il fenomeno più evidente sarà il vento.

La giornata di festa sarà comunque destinata a concludersi in un contesto via via sempre più tranquillo per tutti. Si esauriranno infatti le note d'instabilità sulle estreme regioni del Sud, si attenueranno anche i forti venti dai quadranti nord-orientali e cieli si faranno praticamente sereni ovunque.

Sarà questo il preludio ad un Martedì 19 discretamente soleggiato per gran parte del Paese e con temperature in nuova e generale ripresa.

Tornerà dunque la forte stabilità atmosferica nei prossimi giorni? Pare di no! Verso metà della prossima settimana infatti, nuove insidie si preannunciano a carico del nostro Paese. Ci aggiorneremo.

