Meteo: temporali e calo termico al Nord, caldo anomalo al Sud.

Prosegue instabilità al Nord mentre nel settore peninsulare e in Sicilia continua l’ondata di caldo anomalo dovuta al promontorio di alta pressione di matrice africana. Le regioni settentrionali stanno invece beneficiando di un temporaneo calo termico, seppure contenuto, per l’aria meno calda affluita insieme al fronte temporalesco giunto alla fine di ieri (perturbazione n.6 di maggio). Secondo i meteorologi di Meteo Expert, il Nord vedrà oggi altri locali episodi d’instabilità. Nel contempo un vortice di bassa pressione si sta approfondendo sul Mediterraneo occidentale e nelle prossime 24-48 graviterà a ovest della Sardegna favorendo una locale instabilità sull'isola. Alla fine della settimana il trasferimento di questo vortice verso le regioni meridionali e il concomitante ingresso di aria più fresca al Centro-Nord (in particolare domenica al Nord e sul medio Adriatico), dovrebbero porre fine all’ondata di caldo un po' dappertutto.

PREVISIONI PER LE PROSSIME ORE

Al mattino prevarranno le schiarite sulle isole e sul Centro Sud con qualche annuvolamento in più sull'alta Toscana. Cielo nuvoloso al Nord, con locali piogge o rovesci su Alpi orientali, nord della Lombardia, Piemonte centromeridionale e Liguria. Nel pomeriggio nuvolosità più irregolare e alcune schiarite al Nord, qualche nuvola sparsa in più in transito anche nel settore peninsulare e sull'ovest della Sicilia. Rovesci residue nelle aree alpine e prealpine del Nordovest; rovesci e temporali sparsi su Alpi orientali, alto Veneto, Friuli, isolati in Emilia Romagna e Sardegna. La sera peggiora nel sud della Sardegna.

Temperature massime in lieve calo al Nord e in Sardegna; temperature e caldo ancora oltre la norma in gran parte del Centro-Sud e in Sicilia, con punte localmente oltre i 30 gradi. Venti: moderati da sud o sudest su Sicilia, mare Ionio, medio e basso Adriatico. Mari: mossi canale di Sicilia, Ionio, basso Adriatico; in prevalenza poco mossi gli altri.

PREVISIONI PER GIOVEDI' 26 MAGGIO

Nuvolosità variabile in Sardegna, con locali rovesci e temporali più probabili la sera nel sudovest dell’isola. Cielo irregolarmente in Emilia e su parte del Nord-Est, con possibili rovesci pomeridiani sulle Alpi e sull'Appennino emiliano. Nel resto del Paese tempo per lo più soleggiato, con banchi nuvolosi a quote medio alte in transito sulle regioni centro meridionali. Temperature in aumento al Nord, in Toscana e nel Lazio, senza grosse variazioni altrove. Clima estivo in Sicilia e sulle regioni centro meridionali. Venti: per lo più deboli, salvo rinforzi da sudest nel canale di Sicilia. Mari: in gran parte calmi o poco mossi; mosso il canale di Sicilia.

PREVISIONI PER VENERDI' 27 MAGGIO

Sulla maggior parte del Paese il tempo risulterà prevalentemente soleggiato. Nel sud della Sardegna possibilità di rovesci o temporali isolati; a tratti cielo nuvoloso anche sulle regioni centrali e sulle Alpi (specie nel pomeriggio), ma senza piogge di rilievo. Temperature: in aumento sul Centro Nord nei valori minimi; massime in lieve rialzo al Nord, in calo sulla Sicilia. Venti: in generali deboli; moderati orientali sul basso mare Ionio e sul canale di Sicilia. Mari: mossi il basso Ionio ed il canale di Sicilia; calmi o poco mossi tutti gli altri bacini.

