Quando finisce il caldo? E quando pioverà in Italia? Ecco le previsioni meteo: in arrivo aria fresca dalla Svezia

Quando finisce il caldo? E quando pioverà in Italia? Ecco le previsioni meteo.

E’ in arrivo aria fresca dalla Svezia: attesi vento, temporali forti e calo termico su almeno mezza Italia. Andrea Garbinato, responsabile Redazione del sito www.iLMeteo.it, conferma l’arrivo di aria più fresca ma anche di piogge moderate, in particolare su Triveneto, Emilia-Romagna, Umbria, Marche, settori orientali di Lazio, Campania, Basilicata, Molise e Puglia. Qualche acquazzone potrà raggiungere anche la Toscana mentre il nordovest dovrebbe restare all’asciutto. L’ingresso dell’aria fresca è previsto dalla tarda mattinata e i fenomeni più intensi dovrebbero essere concentrati tra il tardo pomeriggio e la prossima notte: attenzione soprattutto sulle regioni adriatiche a forti fenomeni temporaleschi, colpi di vento, trombe marine e grandinate.

Il meteorologo rileva che sembrerà di essere in primavera anche per l’estrema variabilità delle condizioni meteo almeno fino a domani sera, mentre il vento diventerà molto fastidioso e soffierà forte o molto forte da nord-est venerdì e sabato su tutto il centrosud. Respireremo quindi per alcuni giorni aria di primavera ma all’orizzonte il sole sarà di nuovo protagonista già nel weekend con condizioni di benessere meteo.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 7 luglio

Al nord: dal pomeriggio peggiora al nordest con temporali, entra la bora. Al centro: peggiora dal pomeriggio con temporali, soprattutto sulla fascia adriatica e zone interne. Calo termico. Al sud: peggiora sugli Appennini con alcuni temporali.

Venerdì 8

Al nord: miglioramento, ma con ulteriore calo termico. Al centro: instabile con temporali in particolare sul versante adriatico, crollo termico. Al sud: arrivano i temporali, il vento forte ed il calo termico.

Sabato 9

Al nord: bel tempo, fresco al mattino. Al centro: bel tempo, fresco al mattino con temperature gradevoli, ventoso sulle adriatiche. Al sud: residua instabilità in Calabria, vento forte da nord e temperature in ulteriore calo, fresche.

Tendenza

Domenica soleggiata, ma con clima piacevole, da metà della nuova settimana ritorno del caldo.

