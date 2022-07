Meteo: nuova ondata di caldo africano in arrivo, week end rovente da Nord a Sud Italia

Nei prossimi giorni l'anticiclone africano attualmente disteso tra Penisola Iberica e Francia - spiegano i meteorologi di 3B Meteo - tornerà ad espandersi verso l'Italia e con esso anche la canicola ad arroventare le nostre già assetate terre.

L'intensificazione del caldo sarà progressiva ma inesorabile a partire da Nordovest e versante tirrenico ma successivamente su tutta la Penisola, pur con i picchi maggiori soprattutto al Nord e sulle regioni tirreniche (almeno in una prima fase).

Già venerdì registreremo punte di 37-38°C sulle aree interne specie di Toscana, Lazio, poi Umbria, Foggiano, entroterra sardo ma soprattutto sulla Pianura Padana dove si potrebbero addirittura sfiorare localmente i 39-40°C. Questo per una concomitanza di fattori: aria decisamente calda in arrivo in quota, effetto di subsidenza dell'alta pressione, ovvero compressione dell'aria dall'alto verso il basso, aridità dei terreni con umidità relativa bassa (e quindi favorite temperature più elevate) e localmente anche l'effetto dei venti di caduta alpini e appenninici. Lungo i settori costieri la canicola verrà smorzata dalle brezze marine, tuttavia qui i maggiori tassi di umidità renderanno il caldo più afoso e quindi meno sopportabile.

Previsti 37-38°C se non oltre su città come Torino, Milano, Bologna, Brescia, Mantova, Verona, Ferrara, Piacenza, Parma. Nel prossimo weekend non sono da escludersi punte di 38-40°C sulle zone interne del Centrosud e Sardegna, mentre al Nord si perderà qualche grado, ma il caldo sarà comunque ancora intenso.

Secondo le ultime proiezioni l'acuto di questa ennesima ondata di caldo africano potrebbe concretizzarsi nella prima parte della prossima settimana, quando non sono escluse punte locali notevoli, talora superiori ai 39-40°C, in particolare intorno a mercoledì 20 luglio. Purtroppo la canicola africana dovrebbe tenerci compagnia anche per tutta la prossima settimana, con picchi frequenti di 38-40°C se non oltre al Centrosud. Uno smorzamento quantomeno parziale del caldo potrebbe intervenire solamente dal 23-24 luglio a partire dal Nord.

Giorno dopo giorno il caldo si farà sentire anche durante le ore serali, specie nella aree urbane dove il mix di rilascio di calore dagli edifici e l'aumento fisiologico dell'umidità relativa aumenteranno la sensazione di disagio fisico. Alle ore 20-21 si potranno ancora registrare temperature di 30-31°C se non superiori nelle grandi città, dove intorno alla mezzanotte saranno possibili valori ancora di 26-28°C. Contestualmente aumenteranno le temperature minime notturne, che potranno non scendere sotto i 23-24°C neppure in prossimità dell'alba, in particolare sempre nelle grandi aree urbane ma anche lungo i litorali: si tratta di valori minimi tipici delle aree tropicali (città come Bangkok e Singapore).

