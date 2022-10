Meteo, da domenica nuova ondata di caldo anomalo con l’ottobrata bis

Meteo: da domenica secondo le previsioni de IlMeteo.it inizierà una nuova ondata di caldo anomalo con l’ottobrata bis: sono attesi cieli sereni, in particolare da lunedì in poi, massime fino a 30 C in Sardegna e Sicilia e 27 C al Centro, al Nord avremo punte di 24-25 C in un contesto mite ovunque. Preoccupante la quota dello zero termico che la prossima settimana potrebbe tornare oltre i 4.000 metri anche sulle Alpi.

Nel dettaglio

Venerdì 14 ottobre

Al nord: soleggiato salvo nebbie notturne, nubi in Valle d’Aosta e Liguria di Levante. Al centro: soleggiato salvo addensamenti tra Toscana ed Umbria. Al sud: miglioramento con ultimi rovesci sulla Puglia fino al mattino.

Sabato 15

Al nord: nubi sparse con addensamenti su Liguria di Levante e zone alpine. Al centro: soleggiato salvo nubi compatte in Alta Toscana. Al Sud: soleggiato con temperature massime in aumento. Tendenza: ulteriore miglioramento da domenica con prevalenza di sole e temperature in graduale e diffuso aumento.

Itanto, il Mediterraneo Occidentale è ancora una pentola che bolle: l’acqua ha una temperatura di circa 3-4 C superiore alla media del periodo. Anche lo Stretto di Sicilia ha valori alti con 24-25 C in pieno ottobre, così come il Tirreno meridionale edi bacini intorno alla Sardegna. E queste acque calde del mare favoriscono l’innesco di frequenti e diffusi temporali, come avvenuto anche ieri intorno alla Sardegna e alla Sicilia, al ritmo di circa 2.000 fulminazioni l’ora.

