Meteo: nuova perturbazione nel Mediterraneo. Piogge, temporali e neve al Sud

Condizioni meteo al momento stabili in Italia, con qualche residuo fenomeno sulle regioni meridionali. Ma nelle prossime ore una nuova perturbazione si avvicinerà al Mediterraneo portando un’intensa fase di maltempo. A prevederlo sono gli esperti del Centro Meteo Italiano, secondo cui il vortice depressionario porterà piogge, temporali ma anche neve su Alpi e Appennino, accompagnato da un generale calo termico.

Già da oggi pomeriggio è prevista nuvolosità in aumento al nord, con deboli piogge sulla Liguria orientale. In serata ulteriore peggioramento con precipitazioni sparse che nella notte potrebbero diventare temporali e nubifragi. Nuvole in aumento anche al centro con piogge in serata a partire dai settori tirrenici; al sud e sulle isole qualche pioggia su Sardegna, Sicilia e Calabria.

Per domani al nord al mattino tempo perturbato specie sui settori centro-orientali con piogge e temporali anche intensi; al pomeriggio ancora acquazzoni a Nord-Est, in serata graduale miglioramento salvo residue piogge su Triveneto e Romagna. Al centro piogge e temporali sparsi su tutti i settori, più intensi sul versante tirrenico con rischio di nubifragi. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge e acquazzoni diffusi, più deboli sulle coste adriatiche. Neve in calo fin verso i 900-1000 metri nelle ore notturne. Al sud e sulle isole tempo in peggioramento con piogge e temporali sparsi, anche intensi sulla Campania, più asciutto tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio tempo instabile o perturbato con precipitazioni diffuse, più intense sui settori tirrenici. Neve in calo in Appennino fin verso i 1400-1500 metri.

