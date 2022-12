Con il Natale arriva la... primavera: temperature fino a 25 gradi. Ecco le previsioni meteo

Meteo: un rialzo della pressione atmosferica sul Mediterraneo centrale e sull'Italia, soltanto i settori alpini verranno lambiti da una perturbazione in transito sull'Europa centrale con precipitazioni concentrate nella parte più settentrionale e nevosa solo a quote elevate. Nel fine settimana natalizio nell’area mediterranea e sull'Italia sarà protagonista l’alta pressione sub-tropicale, con conseguente stabilità meteorologica e temperature superiori alle medie stagionali.

Al Sud, ma in particolare sulle nostre due Isole maggiori, sono attesi valori anche superiori ai 20 gradi. Lo affermano i meteorologi di Meteo Expert. Ma secondo ilMeteo.it i venti caldi provenienti dall'Africa porteranno le temperature su valori elevatissimi, con picchi anche di 25 gradi.Le giornate non saranno però ovunque soleggiate - spiegano gli esperti -. La stabilità atmosferica favorirà, infatti, nei prossimi giorni la persistenza di nubi basse e nebbie in Pianura Padana, in Liguria e lungo l’alto Adriatico con anche la possibilità di qualche pioviggine o debole pioggia in Liguria e nel Golfo di Trieste; fino alla Vigilia un po' di nubi e locali nebbie dovrebbero interessare anche gran parte del versante tirrenico per poi in parte attenuarsi tra Natale e Santo Stefano. L’attuale tendenza mostra la persistenza sull'Italia dell’alta pressione anche nei giorni successivi al periodo natalizio.

Secondo Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.iLMeteo.it, l’Anticiclone di Natale sarà non solo in Italia ma su gran parte dell’Europa: «per trovare temperature tipiche del Bianco Natale - dice - dovremo salire fino in Lapponia, dove ci saranno minime di -10°C e massime di -5°C: appare dunque confermato, come previsto da più giorni, un Natale 2022 quasi primaverile e con sole prevalente in Italia». Dopo Natale, aggiunge Sanò, l’Anticiclone Africano continuerà a stazionare sull'Italia, almeno fino al 29 dicembre: per San Silvestro emerge invece uno scenario diverso con imodelli meteorologici che indicano la possibilità di un ciclone di San Silvestro sull'Italia con forte maltempo da Nord a Sud.

