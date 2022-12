Meteo, a Capodanno è... primavera. Poi la Befana riporta il freddo

Meteo: bel tempo e temperature miti in Italia a Capodanno, ritorno del freddo a partire dall’Epifania: è questa la previsione che emerge dagli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici del Centro Meteo Italiano che convergono verso una possente rimonta di un promontorio di alta pressione nell’ultimo giorno del 2022. I prossimi giorni che saranno caratterizzati dall’assenza di precipitazioni ed una persistenza di nebbie e nubi basse specie lungo la Pianura Padana e sui versanti costieri del centro-nord.

Si conferma un trend termico che continuerà a risultare ben al di sopra delle medie del periodo, per poi subire una lieve flessione negativa dalla metà della prossima settimana.

Nel lungo termine arrivano i primi segnali di un possibile sblocco dell’Inverno: le ultime emissioni modellistiche evidenziano una discesa d’aria fredda verso l’Italia tra l’Epifania ed il termine della prima decade di Gennaio 2023. Ancora presto per scendere nel dettaglio considerato l’elevato margine di incertezza.

PREVISIONI PER DOMANI 31 GENNAIO

AL NORD

Al mattino molte nuvole su tutte le regioni; isolati piovaschi sulla Liguria. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche apertura sull'arco Alpino. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nuvolosità diffusa e compatta su Pianura Padana e settori costieri.

AL CENTRO

Al mattino tempo stabile, con nuvolosità a tratti compatta su tutti i settori; sereno in Abruzzo.. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo con tempo del tutto asciutto. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nuvolosità insistente sui medesimi settori.

AL SUD E SULLE ISOLE

Al mattino tempo asciutto su tutti i settori con nuvolosità alternata a schiarite. Al pomeriggio nessuna variazione prevista. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile ancora nubi alternate a spazi di sereno.

Temperature minime in calo al centro-sud, in aumento al nord; massime generalmente stazionarie.

