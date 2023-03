Maltempo: temporali, venti di burrasca e mareggiate. Allerta gialla in Calabria

Allerta gialla per il maltempo in sette Regioni per i rovesci e i venti forti: la Protezione Civile segnala per oggi possibili criticità su Umbria, su ampi settori dell’Abruzzo e su parte di Basilicata, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia e Toscana. L’avviso prevede da questa mattina raffiche di vento fino a burrasca forte, dai quadranti nord-occidentali sulla Sardegna e da quelli sud-occidentali sulle Marche e sulle aree appenniniche di Emilia-Romagna, Toscana, dove sono previste anche piogge sparse, e Umbria. Si segnalano mareggiate lungo le coste esposte della Sardegna.

Il passaggio sul bacino del Mediterraneo di un’area di bassa pressione di origine atlantica che determinerà una progressiva intensificazione dei venti che continuerà a interessare il nostro Paese anche nella giornata di mercoledì.

