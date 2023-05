Meteo: il maltempo allenta la morsa, ma nel weekend tornano pioggia e temporali

Temporali e nubifragi previsti nei giorni scorsi si sono abbattuti sull'Italia e un nuovo evento alluvionale ha interessato la regione Emilia Romagna con danni e purtroppo anche vittime. Adesso il maltempo tenderà gradualmente ad allentare la presa ma precipitazioni sparse, localmente anche a carattere di temporale, saranno possibili fino a venerdì. Secondo il Centro Meteo Italiano per il prossimo weekend è attesa una nuova fase di maltempo con l’approfondimento e la risalita di un minimo di bassa pressione dal nord Africa verso le nostre regioni meridionali. Tra sabato e domenica molte nuvole associate a piogge e temporali sparsi, clima fresco con temperature ancora di qualche grado al di sotto delle medie del periodo.

Previsioni meteo per oggi:

AL NORD - Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Padana, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio tempo instabile con piogge sparse e neve sulle Alpi oltre i 2000-2100, più asciutto su pianure di Lombardia e Veneto. In serata residui fenomeni sulle Alpi occidentale, più asciutto altrove ma con ancora molte nubi.

AL CENTRO - Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi, più intensi nelle zone interne, più asciutto sulla Toscana. In serata residui fenomeni su zone interne del Lazio e regioni adriatiche, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino piogge sparse sui settori tirrenici, asciutto altrove con nubi sparse e sereno o poco nuvoloso sulla Sicilia. Al pomeriggio acquazzoni e temporali sparsi tra Campania, Molise e Puglia, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite. In serata tempo più asciutto su tutte le regioni con nuvolosità irregolare e ampie schiarite sulle Isole Maggiori. Temperature minime per lo più stazionarie su tutta la Penisola; massime in aumento al Sud e sul medio versante tirrenico, stabili o in diminuzione sul resto d’Italia.

Previsioni meteo per domani:

AL NORD - Al mattino nuvolosità irregolare su Piemonte, Liguria e Lombardia, con isolati piovaschi; neve sulle Alpi occidentali dai 1900 metri, sereno altrove. Al pomeriggio instabilità in aumento sui settori Alpini, condizioni meteo invariate altrove. In serata ancora qualche piovasco sui rilievi; nuvolosità in progressivo aumento sulle regioni di nord-ovest.

AL CENTRO - Al mattino nuvolosità irregolare, con deboli piogge tra Toscana e Lazio. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo, variabilità asciutta altrove. In serata tempo in progressivo miglioramento con molte nubi su tutti i settori.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino nuvolosità compatta su Molise e Isole Maggiori con possibili piovaschi, poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio instabilità diffusa sulle regioni peninsulari, fatta eccezione per la Calabria; invariato altrove. In serata fenomeni in esaurimento sulla Basilicata, con cieli sereni o poco nuvolosi. Piogge attese nella notte sulla Sardegna. Temperature minime in generale diminuzione; massime in rialzo su tutta la penisola.

