Meteo, a giugno ancora tempo instabile: ecco le previsioni

Meteo, a giugno 2023 ancora tempo instabile: ecco le previsioni.

Il tempo instabile che ha contrassegnato la fine di maggio sembra destinato a proseguire nella prima settimana di giugno. Secondo le previsioni di 3bMeteo, l'attuale "palude barica", ovvero un'area di pressione medio-bassa, che occupa il Mediterraneo lascia gli anticicloni predominare sul Nord Europa. Nonostante non siano previste perturbazioni significative, le previsioni per il Ponte del 2 giugno suggeriscono un tempo incostante con la possibilità di acquazzoni e temporali. Questi ultimi, essendo in gran parte legati al ciclo diurno, sono alimentati dalla grande quantità di calore attualmente presente nell'atmosfera.

La previsione per la prima settimana di giugno indica precipitazioni superiori alla media, soprattutto nel Centro-Sud dell'Italia. Questo è in contrasto con il normale calo delle precipitazioni che solitamente si verifica all'inizio dell'estate. Le temperature, invece, non raggiungeranno il calore estivo intenso, con massime che difficilmente supereranno i 30°C nelle pianure interne e saranno ben al di sotto di questa soglia nelle aree costiere.

Guardando alla seconda settimana di giugno, non sembrano esserci cambiamenti significativi in vista. In confronto ai precedenti anni, e in particolare al caldo torrido del 2022, il cambiamento più notevole è l'assenza di rimonte anticicloniche subtropicali sul Mediterraneo. Questo è dovuto a una circolazione ad omega bloccata in una posizione opposta rispetto a quanto visto in passato. Di conseguenza, le temperature dovrebbero mantenersi a livelli gradevolmente caldi, mentre la piovosità rimane sopra le medie stagionali, con le discrepanze più significative ancora una volta concentrate nel Centro-Sud.

