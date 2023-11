Meteo, la tempesta Ciaran che sta devastando Francia e Gran Bretagna è in arrivo sull'Italia

Un nuovo intenso ciclone nord atlantico imperversa già sull'Europa. Circa 1,2 milioni di case sono rimaste senza elettricità questa mattina nel nord-ovest della Francia, di cui 780.000 in Bretagna, dopo il passaggio della tempesta Ciaran, con raffiche di vento che hanno superato i 170 chilometri orari. Allarme meteo nelle isole del Canale della Manica, dove decine di abitazioni sono già state evacuate. Allerta in Belgio. L'imperativo delle autorità è ovunque di restare a casa perchè "fuori è molto pericoloso".

La tempesta atlantica Ciaran pilotata da un profondo ciclone nei pressi delle Isole Britanniche nelle prossime ore sarà in Italia sulle regioni del Nord e su quelle del Centro tirrenico. Perturbato fino a domenica, poi tornerà l'alta pressione. Sono le previsioni di Andrea Garbinato, responsabile redazione del sito www.iLMeteo.it. «L'intensità delle piogge potrebbero creare disagi e problemi idrogeologici - osserva - Oltre alle precipitazioni, il vento aumenterà repentinamente di intensità. Verso sera raffiche di Libeccio e Scirocco potranno superare i 90 km/h abbattendosi il primo sulle coste tirreniche e il secondo su quelle dell’alto Adriatico. Le precipitazioni risulteranno abbondanti in Liguria, Lombardia, medio alto Veneto e Friuli Venezia Giulia con alto rischio di nubifragi. Verso sera l’aria fredda favorirà l’abbassamento della quota neve sulle Alpi con i fiocchi che potranno scendere fino sotto i 1400 metri in Alto Adige e in Val d’Aosta». Venerdì ultime precipitazioni sul Triveneto e sulle centrali tirreniche fino in Campania «e poi forti sulla Calabria tirrenica nella notte» aggiunge l’esperto. Nel corso del weekend altra perturbazione con «il fronte piovoso che avrà più o meno la stessa traiettoria del precedente e con effetti simili. Sabato, dopo le piogge del mattino al Sud, il tempo peggiorerà al Nord a partire da ovest verso est con precipitazioni via via più forti, e raggiungerà pure le zone Tirreniche. Domenica, ancora maltempo su Triveneto, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, ma entro sera migliorerà».

Le previsioni per oggi, giovedì 2

Al nord: maltempo diffuso, venti di burrasca in serata. Al centro: peggiora sulle Tirreniche. Al sud: instabile in Campania.

Venerdì 3

Al nord: ultime piogge e nevicate sul Triveneto. Al centro: instabile sulle Tirreniche. Al sud: peggiora in Campania e poi in Calabria e Sicilia occidentale.

Sabato 4

Al nord: peggiora dal pomeriggio e poi sera. Al centro: piogge sparse sulle Tirreniche. Al sud: piogge soltanto sul basso Tirreno.

Tendenza: domenica ancora piovosa, poi torna l’alta pressione.

L’azione ciclonica si estenderà nelle prossime ore anche sull'Italia, dove tra giovedì 2 e venerdì 3 è attesa una nuova fase di maltempo dapprima al Nord, poi anche al Centrosud (specie versante tirrenico), con venti talora burrascosi e raffiche di oltre 90-100km/h. Il maltempo potrà creare grossi problemi anche idrogeologici , oltre ad enormi disagi. Nella giornata di venerdì, poi, si allontanerà gradualmente, ma non in Calabria, dove nella notte sono previste forti piogge.

Con tutta probabilità l’autunno continuerà a ruggire anche nei giorni successivi, con ulteriori perturbazioni per tutta la prima decade di novembre.