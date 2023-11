Meteo: in Italia forte maltempo fino a domenica. Previste piogge intense dalla Toscana fino a Calabria e Sicilia

Durerà fino a domenica 5 novembre in Italia la fase di maltempo provocato dalla tempesta Ciaran, con alluvioni, nubifragi, venti impetuosi e anche nevicate abbondanti sulle Alpi. Il rischio alluvionale legato a questo fenomeno, che ha già causato almeno 3 vittime in Toscana, proseguirà per buona parte la giornata, informa Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it'.

Nelle prossime ore, in particolare, le piogge più intense sono previste sul Triveneto e lungo la fascia tirrenica, dalla Toscana alla Calabria. «Dal pomeriggio - precisa Sanò - il maltempo si concentrerà ancora sulla fascia tirrenica raggiungendo anche la Sicilia, colpirà anche la Sardegna mentre sulle montagne del Triveneto nevicherà fino ai 1000-1500 metri di quota».

Nella giornata di sabato avremo, al mattino, maltempo al Sud e una tregua altrove, dal pomeriggio-sera un nuovo fronte colpirà il Nord-Ovest: sono attese piogge molto forti su Liguria e Piemonte e localmente anche su Valle d’Aosta, Lombardia e Alta Toscana.

Domenica, ultimo giorno di maltempo estremo, questo nuovo fronte perturbato attraverserà tutto il nostro Paese: piogge da Nord verso Sud, ancora venti di burrasca, neve su Alpi e localmente sugli Appennini: i fenomeni più intensi sono attesi ancora una volta sul Triveneto e lungo la fascia tirrenica, dalla Toscana fino alla Calabria. Fino a domenica sarà meglio restare in casa. Lunedì 6 novembre, infine, tornerà il sole per almeno 3-4 giorni.

Le previsioni per venerdì 3

AL NORD Tempo instabile al mattino con acquazzoni e temporali sparsi e neve sulle Alpi oltre i 1200-1400 metri, variabilità asciutta al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo in miglioramento con nuvolosità e schiarite, residue piogge su Liguria e Friuli. Maggiori schiarite tra la sera e la notte ma con nebbie e foschie in formazione sulla Pianura Padana.

AL CENTRO Tempo instabile sia al mattino che al pomeriggio con acquazzoni sparsi e locali temporali, più asciutto sulle regioni del versante adriatico. Neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri. In serata residui fenomeni sul Lazio e zone interne dell’Abruzzo con neve sui rilievi fin verso i 1600-1700 metri, variabilità asciutta altrove.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, più asciutto sui settori adriatici, Calabria e Isole Maggiori con nubi sparse e schiarite. Al pomeriggio nuvolosità in aumento con deboli piogge da isolate a sparse. Tra la serata e la nottata piogge anche intense in arrivo su Isole Maggiori e regioni ioniche, asciutto altrove con cieli nuvolosi. Temperature minime in lieve rialzo al Sud e stabili o in calo sul resto d’Italia, massime in generale diminuzione.

Sabato 4

AL NORD Al mattino tempo stabile ma con nuvolosità bassa e banchi di nebbia in Pianura Padana. Al pomeriggio tempo in peggioramento al Nord-Ovest con piogge, temporali e neve sui rilievi oltre i 1500-1600 metri. In serata e in nottata acquazzoni e temporali sparsi su tutte le regioni con neve sulle Alpi oltre i 1300-1500 metri.

AL CENTRO Al mattino stabilità diffusa con cieli sereni e locali addensamenti da nuvolosità bassa tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio non sono previste variazioni con cieli sereni o poco nuvolosi. Tra la serata e la nottata tempo in peggioramento con piogge a partire da Toscana, Umbria e Lazio.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino isolati piovaschi sulle regioni peninsulari, variabilità asciutta sulle isole maggiori. Al pomeriggio ancora qualche rovescio tra Campania, Calabria e Sardegna, tempo invariato altrove. In serata si rinnovano condizioni di maltempo su Sardegna e sulle coste della Campania. Temperature minime in generale diminuzione; massime stabili o in calo da nord a sud.

Domenica 5

AL NORD Al mattino nuvolosità irregolare sulle regioni del Nord con locali precipitazioni su Alpi occidentali, Liguria e Friuli Venezia-Giulia, variabilità asciutta altrove. Tra pomeriggio e sera tempo stabile su tutti i settori con schiarite sempre più ampie. Neve oltre i 1500-1700 metri.

AL CENTRO Condizioni di tempo instabile al mattino sulle regioni del Centro con nuvolosità irregolare associata a piogge e acquazzoni sparsi, specie sui settori tirrenici. Tra pomeriggio e sera tempo in miglioramento ovunque con nuvolosità e schiarite sempre più ampie.

AL SUD E SULLE ISOLE Nuvolosità irregolare in transito nel corso della giornata sulle regioni del Sud con piogge sparse su Campania, Molise, Basilicata e Sardegna. In serata e nottata condizioni di tempo asciutto ovunque con nubi sparse alternate a schiarite. Temperature minime e massime in generale rialzo su tutta la Penisola.