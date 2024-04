Meteo: weekend dal sapore estivo ma da martedì torna il maltempo. Temperature giù di 15°C

Un weekend dal sapore estivo, quello in corso per l’Italia: ma da martedì ci sarà un cambiamento di scenario, con maltempo e le temperature che scenderanno dai 30 gradi di domenica prossima ai 15-16 gradi nel corso della prossima settimana. Le previsioni sono di Antonio Sanò, fondatore del sito 'iLMeteo.it'.

Oggi e domenica, osserva Sanò, saranno due giornate tipicamente estive, infatti oltre al sole che sarà prevalente su tutte le regioni, saranno le temperature ad essere le protagoniste. I valori massimi su tante città da nord a sud potranno toccare i 28-30°C come ad esempio a Bologna, Mantova, Padova, Firenze, Perugia, Macerata, Foggia, Taranto, Catanzaro e Agrigento.

Ma questa ondata di caldo africano avrà breve durata, infatti - secondo il fondatore de iLMeteo.it - già da lunedì 15 la pressione comincerà a diminuire per l’arrivo di aria dapprima meno calda e poi, da martedì, decisamente fresca. Un sistema depressionario ricolmo di aria polare dalla Scandinavia raggiungerà rapidamente il bacino del Mediterraneo, farà irruzione sull'Italia attraverso la porta della Bora quindi entro sera forti temporali con grandine si abbatteranno sul Triveneto per poi raggiungere l’Emilia Romagna. L’aria fredda in arrivo farà calare sensibilmente le temperature facendo tornare la neve sulle Dolomiti e fin sopra i 600 metri in tarda serata. Ma oltre a far diminuire le temperature, l’aria fredda in arrivo darà vita anche a un vortice ciclonico sul mare Adriatico.