Meteo: weekend estivo, poi Italia spaccata in due. Maltempo al Centro-Nord e fiammata africana al Sud

Il weekend appena iniziato sarà all’insegna dell’estate, ma già da lunedì torna il maltempo al Centro-Nord. Da metà mese, poi, l’Italia sarà divisa in due, con picchi di 36-37°C all’estremo Sud e nubifragi al Nord. E’ la previsione di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it.

Domenica 12 maggio, festa della Mamma, l’instabilità aumenterà solo al Nord con qualche temporale in più sulle Alpi, ma in generale vivremo un fine settimana di clima mite e sole. Il sabato sarà dunque soleggiato sul 90% del territorio con temperature massime in aumento fino a 27°C diffusi sulle isole maggiori (punte di 30°C in Sardegna) e fino a 25-26°C anche al Centro-Nord. Domenica 12 maggio il termometro segnerà un segno 'più' con massime oltre i 30°C in Sicilia e Sardegna, fino a 28°C nel Sud peninsulare, 27°C a Bologna, Ferrara, Firenze, Forlì, Mantova e Terni, 26°C diffusi sul resto del territorio pianeggiante.