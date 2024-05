Meteo: piogge e temporali in vista per la prima settimana di giugno

Una circolazione depressionaria colma di aria più fresca in quota resta posizionata sull'Europa centro-occidentale. Ruotando su se stessa muoverà però nei prossimi giorni una saccatura sulle regioni del Nord Italia. Gli ultimi giorni di maggio vedono dunque un peggioramento meteo al Nord con fenomeni anche intensi e localmente a carattere di nubifragio. Precipitazioni decisamente più sporadiche invece al Centro-Sud dove avremo comunque un po' di nuvolosità in transito. Mese di giugno che dovrebbe aprirsi con un weekend altamente instabile soprattutto sulle zone interne della Penisola. Questi gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano che anche per la prossima settimana mostrano ancora delle gocce fredde in movimento sul Mediterraneo centrale con conseguente avvio d’estate piuttosto movimentato.

Previsioni meteo per oggi

AL NORD Al mattino cieli coperti con precipitazioni sparse, più asciutto tra Piemonte e Liguria. Al pomeriggio ancora piogge sparse, più intense sul Triveneto. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con fenomeni intensi specie tra Veneto e Friuli.

AL CENTRO Al mattino qualche addensamento tra Toscana, Umbria e Marche, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio nuvolosità in generale aumento con isolati piovaschi sulla Toscana. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto ma con molte nubi in transito.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino nuvolosità alternata a schiarite sui settori peninsulari, cieli in prevalenza sereni altrove. Al pomeriggio nuvolosità irregolare in transito tra Molise, Campania e Basilicata, soleggiato sui restanti settori. In serata non sono previste variazioni di rilievo con cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime in calo al al centro-sud, stabili o in aumento al nord e sulla Sardegna; massime in diminuzione al centro-nord, stazionarie o in rialzo al sud.