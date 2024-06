Meteo, arriva l'anticiclone africano con forte aumento delle temperature: fino a 41 gradi in Sicilia

Un anticiclone africano sta per portare un'impennata termica in Italia, con temperature che saliranno fino a 8-10 gradi oltre la media del periodo entro il weekend, specialmente nei valori massimi. Non sono esclusi picchi fino a 41 gradi nel centro della Sicilia per i primi giorni della prossima settimana e forti temporali da domenica al Nord con possibili fenomeni di grandine. Sono queste le previsioni di Andrea Garbinato del sito www.iLMeteo.it .

Vero caldo africano

Il vero caldo africano dilagherà poi da venerdì 7 giugno: massime fino a 35 gradi al Sud (specie in Sicilia e Puglia), fino a 32 gradi su parte del Centro-Nord (da segnalare tra le città più calde di questo settore Bolzano, Forlì, Macerata e Terni) anche con tanta afa.

Picco del caldo africano

Il picco del caldo africano verrà raggiunto al Centro-Nord sabato, mentre al Sud la canicola peggiorerà: sabato avremo valori massimi di 33 gradi in Pianura Padana, 32-34 gradi al Centro con 38 gradi in Sardegna, intorno ai 35-36 gradi diffusi in Sicilia.

Previsioni per domenica

Domenica, le temperature caleranno a tratti in modo sensibile al Centro-Nord (Milano 27 e Ascoli Piceno 32), mentre aumenteranno fortemente al meridione. Tra martedì 11 e mercoledì 12 giugno possibili 28 gradi a 1500 metri tra Sicilia, Calabria e Salento: non sono esclusi picchi di 40-41 gradi nelle zone interne di queste aree, in particolare nelle province di Siracusa, Catania, Messina ma localmente anche nel palermitano per venti di caduta più secchi.