Maltempo, miglioramenti al Nord. Allerta gialla in 9 regioni: dalla Toscana alla Calabria

Meteo in miglioramento oggi al Nord con maltempo e precipitazioni che si spostano al Centro-sud dove la Protezione civile ha diramato un’allerta gialla in varie zone di nove regioni per temporali e vento forte. Si tratta di Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basificata e Calabria. A Napoli chiusi i parchi, il pontile nord di Bagnoli e divieto di accesso alle spiagge pubbliche cittadine.