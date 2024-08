Meteo: temporali e calo delle temperature, ma poi torna il gran caldo

Aumento dell’instabilità con temporali sparsi nei prossimi giorni con flessione delle temperature, ma poi tornerà il grande caldo. I prossimi giorni vedranno un aumento dell’instabilità in particolare sulle regioni del nord Italia: nuvolosità in sviluppo con acquazzoni e temporali in movimento dai rilievi verso le pianure. Più asciutto al centro-sud almeno fino al weekend quando anche qui, soprattutto sulle zone interne, non mancherà qualche temporale sparso. Temperature in flessione, dunque, con l’arrivo del primo fine settimana di agosto ma su valori che saranno al più in linea con le medie del periodo e neanche per molto tempo. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano infatti un nuovo rialzo termico nel corso della prossima settimana con valori di temperatura simili a quelli registrati negli ultimi giorni. Previsioni meteo per oggi Al Nord Condizioni di tempo stabile al mattino sulle regioni settentrionali con cieli sereni o poco nuvolosi, salvo isolate piogge sulle Alpi orientali. Instabilità in aumento nel pomeriggio con acquazzoni e temporali sui settori alpini e prealpini, entro sera locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti.

Al Centro Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque. Al Sud e sulle Isole Condizioni di tempo asciutto sulle regioni del sud per tutta la giornata con cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e al pomeriggio. Ampi spazi di sereno anche nelle ore serali. Temperature minime stabili o in lieve rialzo e massime in locale calo. Previsioni meteo per domani Al Nord Al mattino tempo stabile con sole prevalente. Instabilità in aumento nel pomeriggio con rovesci e temporali sparsi in sviluppo su Alpi e Appennino, con locali sconfinamenti anche verso le pianure adiacenti. Tra la serata e la notte residui temporali in movimento sulla pianura Padana centro-orientale. Al Centro Giornata all’insegna del tempo asciutto sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi sia al mattino che al pomeriggio. Nessuna variazione in serata e nottata con ampie schiarite ovunque.