Meteo, in arrivo una nuova ondata di calore. Temperature di 6-8 gradi oltre la media

Caldo in aumento fino alla prossima settimana. Un vasto campo di alta pressione si estende tra oceano Atlantico e Mediterraneo portando anche in Italia condizioni meteo per lo più asciutte. Da segnalare, nelle prossime ore, e anche nei prossimi giorni, la formazione di qualche acquazzone o temporale di stampo pomeridiano, ma con il secondo weekend di agosto si confermano condizioni meteo stabili e anche un ulteriore rialzo delle temperature.

L'ondata di caldo si avvicinerà infatti a un nuovo picco previsto nella prima metà della prossima settimana, con temperature anche di 6-8 gradi al di sopra delle medie. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano mostrano anche alcuni segnali di cambiamento: il modello americano, ad esempio, ipotizza l’arrivo di una vasta saccatura per Ferragosto con maltempo e calo termico.

PREVISIONI METEO PER DOMANI

AL NORD Condizioni di tempo asciutto al mattino sulle regioni del nord con cieli sereni o poco nuvolosi. Al pomeriggio qualche fenomeno in sviluppo su Alpi e Appennino, anche a carattere di temporale, nessuna variazione altrove. Sereno o poco nuvoloso ovunque in serata.

AL CENTRO Tempo stabile al mattino sulle regioni centrali con cieli sereni o poco nuvolosi. Nel pomeriggio ci attendiamo invece lo sviluppo di nuvolosità sui settori interni con possibilità di acquazzoni o temporali specie sui rilievi. Ampie schiarite ovunque in serata.

AL SUD E SULLE ISOLE Al mattino tempo stabile al sud con cieli sereni o poco nuvolosi ovunque. Sviluppo di nuvolosità nel pomeriggio con possibilità di acquazzoni e temporali sparsi su zone interne peninsulari e della Sicilia. Ampie spazi di sereno ovunque in serata.

Temperature minime senza variazioni e massime in lieve rialzo specie sulle regioni settentrionali.