Meteo, in arrivo piogge e temporali al Centro-Sud: è allerta in Calabria e Sicilia

In arrivo piogge e temporali al Centro-Sud: lo comunica la Protezione civile, parlando di allerta 'gialla' in 10 regioni. Il campo di alta pressione, presente sulla Penisola, tenderà lievemente a indebolirsi nel corso della giornata di domani determinando un’instabilità soprattutto nelle ore diurne e specie sulle zone interne e sulle aree montuose del Centro-Sud. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione civile - d’intesa con le regioni coinvolte, alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse.

L'avviso prevede, dalla tarda mattinata di martedì 27 agosto, precipitazioni sparse a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Umbria, zone interne del Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, specie settori centro-settentrionali, e su Basilicata, Calabria e Sicilia. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, fulmini, locali grandinate e forti raffiche di vento.

Sulla base dei fenomeni previsti e in atto è stata valutata per la giornata di oggi, allerta 'gialla' su Umbria, Abruzzo, Molise, Campania, Calabria e su gran parte del Piemonte, Lazio, Sicilia, Puglia e Basilicata.