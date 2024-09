Meteo: calano le temperature, clima fresco anche la prossima settimana

La vasta saccatura depressionaria che sta facendo il suo ingresso sul Mediterraneo ha portato un deciso calo delle temperature e maltempo, con piogge e temporali che hanno interessato nelle ultime ore il nord Italia e adesso si stanno spostando verso il centro-sud. Non è mancata anche la prima neve che sulle Alpi è scesa localmente fin sotto i 1.500 metri. Secondo il Centro meteo italiano, il crollo termico rispetto ai giorni scorsi sarà anche di 10 gradi e le temperature si manterranno sotto media anche nel weekend che vedrà però un miglioramento grazie all’allontanamento verso est della 'goccia fredda'; la prossima settimana invece sarà caratterizzata ancora da instabilità e clima fresco con la stessa 'goccia fredda' che dovrebbe rimuoversi verso ovest. PREVISIONI METEO PER OGGI AL NORD - Al mattino cieli nuvolosi con piogge e temporali sparsi tra Emilia Romagna e Triveneto, soleggiato al nord-ovest. Al pomeriggio ancora residui fenomeni sulle stesse regioni, variabilità asciutta altrove. In serata e in nottata residui fenomeni in Alto Adige, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Neve durante la giornata su Alpi e Appennino dai 1400-1600 metri.

AL CENTRO - Sia al mattino che al pomeriggio spiccata variabilità sulle regioni centrali con piogge sparse, anche a carattere di rovescio o temporali specie sul versante adriatico. Tra la serata e la notte residui fenomeni su Marche e Abruzzo con neve in Appennino oltre i 1700-1800 metri, ampie schiarite sul versante tirrenico.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino piogge sparse lungo i settori tirrenici della Calabria e Sicilia nord-orientale, sereno o poco nuvoloso altrove. Al pomeriggio acquazzoni sparsi in sviluppo tra Campania e Molise, soleggiato sulle altre regioni. Tra serata e nottata tempo in miglioramento, ma ancora molti addensamenti lungo i settori tirrenici con piogge tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime in generale diminuzione su tutta l’Italia, salvo una lieve flessione positiva al nord-ovest nei valori massimi.

PREVISIONI METEO PER DOMANI AL NORD - Al mattino molte nuvole al nord-est con neve sulle Alpi oltre i 1500-1600 metri, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo, con piogge anche sulle pianure del Triveneto. In serata e nella notte ancora molti nubi sui settori orientali con locali piogge sulle coste adriatiche, ampie schiarite al Nord-Ovest.

AL CENTRO - Al mattino nubi sparse sul versante adriatico con locali piogge sulle coste, ampie schiarite sul versante tirrenico. Al pomeriggio non sono attese variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile salvo locali piogge sulle coste adriatiche.

AL SUD E SULLE ISOLE - Al mattino tempo a tratti instabile con piogge sparse sui settori adriatici e tra Calabria e Sicilia, soleggiato altrove. Al pomeriggio attesi rovesci lungo l’Appennino, specie sul Molise, sereno o poco nuvoloso altrove.

In serata ancora possibili piovaschi sul litorale adriatico e coste tirreniche tra Calabria e Sicilia, asciutto sulle altre regioni con nuvolosità e schiarite. Temperature minime in rialzo al nord ed in calo al centro-sud; massime in aumento al centro-nord ed in calo al meridione.